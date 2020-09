Crecen las opciones de comida casera para los celíacos

A pesar de las restricciones por la pandemia, en la ciudad de la Calle Angosta crecen las propuestas de elaboración de alimentos artesanales para celíacos. Los emprendedores aseguran que pretenden brindar más opciones para un sector que cuenta con pocas alternativas en los comercios y encima con precios elevados en comparación con las comidas convencionales.

Laura Altamirano, quien fabrica los productos en una extensa mesada de la cocina de su vivienda del barrio Altos del Oeste desde fines de abril, explicó que vive en primera persona la afección que se incrementa cada vez más en los seres humanos, y por eso decidió comenzar a cocinar.

“En casa no tengo problemas con la contaminación cruzada porque en mi familia somos cinco y todos comemos sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno). Empecé haciendo poquitas cosas saladas y dulces y vi que el resultado era bueno, entonces fui incorporando cada vez más platos. Me gusta hacerlo porque nos ha tocado ir a algún restaurante a almorzar o merendar algo y no tener nada para comer, y aparte es un ingreso económico”, detalló.

Además, comentó que hace unas semanas incorporó un menú diario en el que ofrece todo tipo de pastas como fideos, ravioles, sorrentinos y canelones. “Ya tenemos varios clientes fijos y otros que nos van conociendo de a poco y luego nos empiezan a elegir. Trato de mantener los precios lo más bajo que se puede, pero la mayoría tiene en claro que la materia prima es cara”, añadió.

Otra nueva propuesta es la de Florencia Torres, quien aseguró que le encanta amasar y, por eso, durante el aislamiento decidió comenzar a vender lo que producía de manera casera. “Empecé solo con pastafrolas y cada vez me fueron pidiendo más cosas y fui agregando más variedad. La idea es seguir trabajando en la gastronomía y ampliar esta oferta, si todo marcha bien”, dijo.

Para repartir lo que elabora, al igual que al principio de la cuarentena sale según la terminación de su número de documento o les solicita a los clientes que pasen a retirar el pedido por su domicilio, teniendo en cuenta los recaudos necesarios de prevención de contagio del coronavirus.

Karen Mansilla, otra de las emprendedoras consultadas por El Diario, comenzó con su proyecto poco después de marzo, luego de que el gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria. “Soy cocinera y me quedé sin trabajo. Entonces me puse a pensar qué es lo que hace falta en el mercado. Lo decidí e inmediatamente comencé a participar en cursos para especializarme en comidas sin gluten”, contó.

La emprendedora explicó que en un principio tomaba pedidos, pero solo para sus amigos y conocidos. “Las páginas de las redes sociales ayudan mucho porque podés mostrar lo que hacés. Tengo ventas todos los días y stock de productos constantemente. O bien hago platos por pedidos, si es necesario”, indicó.

La joven elabora todo tipo de pastas, prepizzas, panificados y tortas que también pueden ser sin lácteos y veganas. “Trato siempre de ir incorporando cosas nuevas. Voy practicando las recetas hasta que salen bien, porque es un poco complicado trabajar la masa. A mí la enfermedad me la descubrieron cuando estudiaba gastronomía, y me di cuenta de que es muy reducida la variedad que hay en cuanto a estas comidas y, por ahí, lo que se ofrece es muy industrializado y los precios no son accesibles”, cerró.





Me gusta hacerlo porque nos ha tocado ir a algún restaurante a comer y no tener nada para elegir (Laura Altamirano)



En casa. Laura Altamirano elabora sus platos dulces en una mesada de su casa que usa exclusivamente para amasarlos