Comienza un plan para quienes quieren finalizar el secundario

A partir de la semana que viene comienzan a impartir las clases del Plan de Finalización de Estudios Secundarios (FinEs), dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, que adeuden hasta seis materias, que hayan cursado todos los años del secundario de una institución pública y cuyo plan de estudios esté vencido o caído. Las clases son individuales y se dictan de manera virtual. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la primera semana de octubre. Quienes deseen anotarse deberán enviar un correo electrónico a finescensn2@gmail.com y adjuntar foto del DNI, CUIL y el certificado analítico incompleto. Estos requisitos son excluyentes para poder cursar.

El FinEs es un plan que desarrolla todos los años el Ministerio de Educación de la Nación pero, a causa de la pandemia de coronavirus, en 2020 no comenzó al inicio del año. Esta vez dispusieron que la cursada se haga durante el último trimestre y que rindan quienes adeuden no más de seis materias y cuyo plan esté caído, es decir que no puedan dar examen en sus escuelas de origen por no existir más su currículo.

"Colapsó el e-mail de la cantidad de inscripciones que tuvimos. Hemos sido designados mediante la Resolución 127 del 2020 por el Ministerio de Educación de San Luis para ayudar a los alumnos que adeuden materias a terminar el secundario", manifestó la directora del CENS 2 "Supervisor Raúl Valdez", que forma a jóvenes y adultos, Graciela Sosa.

"Hasta el momento tenemos unos 70 inscriptos, y a la cursada la vamos a comenzar entre el lunes y el martes de la semana que viene", confirmó. Y explicó: "Tenemos un plantel de seis docentes que abarcan varias materias. Como las preparaciones son individuales, cada estudiante coordina los horarios con su profesor. El alumno entrega la carpeta de la materia que adeuda y con ese programa estudia para rendir. Al examen lo tomamos nosotros y les emitimos una constancia con la foto del libro de exámenes. Con eso el estudiante va a su escuela de origen y esta le entrega el analítico".

El plan durará hasta el 15 de diciembre. "Si bien es anual, esta vez, por la pandemia, no se pudo establecer. Incluso estaba el FinEs para la primaria, pero ese nivel sí o sí se debe cursar presencial porque conlleva el aprendizaje de la lectoescritura. Por todo esto se dicta solo el plan para los que tienen el secundario cursado pero adeudan materias", detalló Sosa.

Quienes quieran anotarse en FinEs tendrán que hacerlo en alguna de las ocho sedes autorizadas por el Ministerio de Educación, que, al tratarse de un dictado virtual, deberán abarcar un amplio radio del territorio circundante.

Además del CENS, que es sede en San Luis capital (correo: lic.perezromina@gmail.com, lourdesgraciela@gmail.com), están el colegio "Profesor Roberto Moyano" en Juana Koslay (finesmoyano@gmail.com) y en Villa Mercedes, la escuela 152 "Alas Argentinas" (escuelaalasargentinas152@gmail.com).

En Justo Daract, el Centro Educativo "Inspector Sócrates Cortines" (finescentroeducativo11@gmail.com); en Buena Esperanza, el colegio "Luisa Fantini de Cortés Aparicio" (berterob@gmail.com); en Merlo, la Escuela Técnica "Arístides Bratti” (fineset34@gmail.com); en La Toma, el colegio "Manuel Belgrano" (silvinadanielag@gmail.com) y en Quines, la escuela "Víctor Mercante" (psf_6@hotmail.com).