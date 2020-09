Recopilarán historias sobre Bailone para armar un libro

A casi una semana de su fallecimiento, la memoria de Verónica Bailone sigue inspirando gestos de afecto en diferentes rincones de la provincia. Por eso, la concejala de San Luis, Julieta Ponce, apoyada por un grupo de mujeres peronistas, comenzó a recopilar historias y anécdotas de la viceintendenta para armar un libro dedicado a Lisandro, su hijo de apenas dos años y nueve meses.

"La idea surgió desde el amor que ella transmitía y de la necesidad de que Lisandro sepa quién fue su mamá, las banderas que abrazó y todo lo que marcó a otras personas, para que cuando sea más grande y necesite respuestas, las encuentre ahí", explicó la edil.

Y lo que en principio nació como una convocatoria para juntar textos se abrió a nuevas propuestas: "Las compañeras del partido empezaron a sumar ideas de agregar fotos, de intervenirlas. Ya hay artistas que nos comentaron que están trabajando en dibujos de Vero y su hijo. Seguramente va a salir algo muy lindo", contó Ponce.

A través de las redes sociales, impulsaron un pedido para enviar por mail (a la cuenta cuentossobremama@gmail.com) las imágenes y los escritos, que pueden ser desde narraciones hasta poemas, canciones o cualquier otro género literario. Puede participar cualquier persona que haya o no conocido a la joven dirigente, que murió a los 37 años luego de batallar contra un feroz cáncer de pulmón.

Todas las obras serán recopiladas en un libro que piensan editar e imprimir. "Queremos tomarnos unos diez meses, como para tenerlo diseñado y bien armado. No vamos a hacer muchas copias, porque nuestra intención es que quede una especial para Lisandro y alguna para el resto de su familia, pero probablemente podamos hacerlo también digital para que esté al alcance de todos y todas", aclaró.

La concejala reveló que ya han empezado a recibir varios textos y fotos, mientras que algunos les pidieron tiempo "porque todavía están muy conmocionados" y les cuesta poner en palabras todos sus sentimientos hacia Bailone.

Ponce dijo que ella no llegó a tener una relación de amistad con Verónica, pero que las unió la militancia, la actividad en épocas de campaña electoral y un intercambio que se hizo más fluido cuando ambas empezaron a ocupar un lugar en los concejos deliberantes de cada ciudad. "Todavía conservo sus audios en mi teléfono, llenos de cariño y calidez. Fue una persona preciosa que durante el tiempo que trabajamos en conjunto me dejó mucha dulzura y ternura. Creo que eso es lo que más me gustaría que sepa su niño", expresó.

A todas las muestras de afecto y tristeza que suscitó la noticia de la muerte de la abogada, también le siguieron unos pocos agravios, pero que llegaron a molestar mucho en la comunidad. A los dichos pronunciados por un sacerdote del sur de la provincia y una vocal del Tribunal de Contralor Municipal, la edil se refirió con malestar: "Usar un momento de dolor me parece una canallada de almas oscuras y no podemos permitir que estas personas sigan ocupando estos lugares. A quienes les corresponda, deberían separarlos de sus cargos", manifestó.