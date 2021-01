El dólar blue cerró a $159 y el Banco Central compró casi U$S 500 millones en el mes

El dólar blue acumuló en la semana una baja de 2 pesos, al cotizar a 159 pesos, mientras el Banco Central volvió a comprar divisas y en lo que va de enero adquirió casi 500 millones de dólares.

El billete en el circuito financiero informal de la City operó estable, tras ceder el día anterior.

De ese modo, a lo largo de la segunda semana de enero registró una disminución de 2 pesos.

En el segmento mayorista el tipo de cambio ganó 10 centavos y fue ofrecido a 85,74 pesos.

Con relación al viernes anterior, el incremento del tipo de cambio fue de 62 centavos.

Tras los últimos movimientos, la brecha con el dólar blue quedó en 85,4%.

Según estimaciones del mercado, el Banco Central terminó nuevamente con un saldo positivo en su intervención diaria y compró unos U$S 70 millones.

El jueves había adquirido unos U$S 100 millones, lo cual se suma a los U$S 55 millones del miércoles, a los U$S 50 millones del martes y a los U$S 190 millones adquiridos en el inicio de semana.

A lo largo del mes, el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce compró en torno a U$S 500 millones.

De acuerdo con operadores, en la jornada volvió a prevalecer la oferta en la plaza financiera local, lo cual permitió que la autoridad monetaria pudiera fortalecer las reservas.

El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado, al llegar a tan solo U$S 170,320 millones, por lo que no se vio un impacto anticipado por el feriado del lunes en Estados Unidos.

El dólar minorista, según un promedio publicado por el Banco Central, cotizó a 84,896 pesos para la punta compradora y a 91,143 pesos para la vendedora.

Si a ese precio se suman los recargos por los impuestos, llega a 150,38 pesos por lo que se posicionó levemente por debajo del nivel del día anterior.

Las cotizaciones financieras registraron por segundo día consecutivo.

El contado con liquidación subió a 147,04%, al tiempo que el dólar bolsa ascendió a 146,51 pesos.

NA / AFA