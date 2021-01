Germán Montoya se despidió de los hinchas de Estudiantes

El consagrado arquero cordobés Germán Montoya se despidió ayer de los hinchas del Club Sportivo Estudiantes, de San Luis, club al que había llegado en 2018.

Con un video en las redes sociales del "Verde", el arquero dijo: "Les quiero contar que en lo deportivo me salió una oportunidad de jugar en el exterior y a poco de cumplir mis 38 años (23 de enero) era asignatura pendiente en mi carrera". Quien será el nuevo arquero del Aurora, de la primera división de Bolivia, manifestó también su gratitud: "Estoy muy agradecido con la institución por darme la oportunidad, por brindarme la confianza, porque me hizo crecer y siento un cariño muy grande con toda la gente del club. A lo largo de los años pasé por muchas situaciones y en Estudiantes he jugado con el corazón".

Con la partida de Montoya, el club pierde un enorme referente para el plantel, un líder de esos positivos que siempre aportó su grano de arena para la institución y aunque no lo cuente, tuvo gestos muy importantes como bajarse el sueldo en épocas de pandemia o atender algunas necesidades del plantel en el día a día, en otros momentos.

Hay dos pasajes del video que dejan una esperanza para los hinchas del "Verde", pensando en un futuro, y son en los que Montoya aclara: "Esto no es un adiós, sino un hasta luego".