Sael, un puntano que rompe esquemas en Colombia

Cuando Santiago Elías Mercado tuvo entre sus manos la computadora que el gobierno nacional le entregó en la secundaria no supo al instante que detrás de aquellas teclas y sus primeros programas para hacer música se encontraba un futuro prometedor y exitoso. El villamercedino tenía trece años cuando descubrió que la netbook se transformaría en una herramienta tecnológica de gran ayuda para descubrir de a poco un estilo que fue el puntapié para su despegue.

Años más tarde se transformó en Sael, un artista internacional radicado en Medellín, Colombia, que se codea con grandes productores y artistas del reggaetón latino como J Balvin, Manuel Turizo y Sky Rompiendo y que regresa una vez al año a la provincia para reencontrarse con su familia, amigos, novia y raíces que no lo dejan olvidarse por completo de su tierra.

Más allá de sus pasiones y gustos personales por el reggaetón, Sael es compositor. Ese talento llegó a los doce años cuando se encerraba en el baño de su casa a escribir canciones. Cuando sus papás, Walter y Vanesa, le regalaron un micrófono profesional, Santiago compuso "La Trampa", canción que luego subió a YouTube sin pensar que el éxito le pisaría los talones.

Poco tiempo después, el productor de Kevin Roldán, un artista colombiano del género, lo contactó por Instagram, ya que les había gustado el tema y querían que Kevin lo interpretara. A los pocos meses, Sael partió junto a su padre a Colombia donde se instaló cuatro meses en la mansión de Roldán para componerle una serie de canciones que le dieron prestigio, trabajo y una escalera directa al estrellato.

Luego de "La Trampa" llegó "Nadie como yo", que también fue interpretada por Kevin, pero Sael no se quedó solo con ese artista. También le compuso a Maxiolly la canción "Desnuda" y la famosa "Perreito" para la puertorriqueña Mariah, que lo convirtió en un verdadero suceso de la música latina actual.

Pero Santiago siguió firme con sus propios trabajos. Con más de 29.000 suscriptores en YouTube y videos que rozan las cinco millones de visualizaciones, el puntano armó su carrera con canciones propias como "Anoche", "Hace rato" y "Pase lo que pase", que le dieron su propio prestigio dentro de la industria.

"Siempre traté de fusionar distintos estilos, pero actualmente estoy complotado cien por ciento con el reggaetón", expresó el artista con su auténtica tonada villamercedina que lo acompaña hasta en las playas más paradisíacas de Colombia.

El próximo mes, Sael sacará a la luz su próximo EP mientras disfruta de su breve estadía en San Luis junto a su pequeña hija que vive en Villa Mercedes. El compositor explicó que aunque se vincula con diferentes estilos como el cuarteto o el folclore, desea que su próximo trabajo sea un fiel reflejo del reggaetón. "Actualmente trato de no consumir otros géneros musicales para no distraerme", agregó.

Luego de su descanso en San Luis, Sael regresará a Medellín para seguir con su trabajo y las expectativas puestas en que sus canciones suenen en los grandes rankings. Pero además a la espera de que muchas de sus composiciones sean cantadas por grandes artistas como J Balvin, Maluma o Bad Bunny, quienes en la actualidad se llevan el podio a los más escuchados por el público internacional.

"Gracias a Dios desde que comencé con la música todo fue en ascenso y eso me motiva y me pone contento porque trabajo de lo que me gusta con grandes artistas que marcaron mi vida", concluyó.