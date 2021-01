El dique Esteban Agüero, el próximo desafío de Sirur Maluf

El deportista tetrapléjico Sirur Maluf atravesó el martes pasado las aguas del dique Saladillo, concretando la onceava travesía de la cruzada solidaria del proyecto “Uniendo con esperanza mi pueblo”, que comenzó en 2017. Ahora, el próximo desafío será el 8 de febrero, cuando cruce el Esteban Agüero.

Tras casi un año sin poder continuar con su iniciativa de atravesar todos los espejos de agua de la provincia, para enviar un mensaje de esperanza y superación, el martes pudo retomarla. San Luis Agua lo habilitó con un permiso para nadar en el dique y el Programa Deportes lo autorizó con una licencia de seguro de vida, como lo exige el protocolo que estableció el Comité de Crisis ante la pandemia de COVID-19 que azota al país y al mundo.

El clima acompañó cada brazada de Maluf, quien cruzó el embalse de tres kilómetros en una hora cuarenta minutos. El Saladillo era el dique que seguía el año pasado tras atravesar el de La Huertita y San Felipe, pero canceló el plan debido a la pandemia.

Durante su travesía, estuvo acompañado por Elías Villegas, su entrenador, quien es muy importante para el deportista gracias al constante aliento y apoyo que recibe de su parte; por Jorge Gerónimo, integrantes del Programa Deportes, de la Fundación Remos Rosas y por su novia, la guardavidas María Inés Rojo.

“En un momento del trayecto tuve que descansar, me dio un ataque de hambre y quedé sin energía, es la primera vez que me sucede. Me alcanzaron unos alimentos, un poco de pan y cereales, que los comí dentro del agua sujeto a uno de los botes que me acompañaban en el viaje. Tomé fuerza y arranqué de nuevo”, precisó Maluf.

El deportista atribuyó el percance a que no desayunó bien y tal vez a los nervios, porque hace casi un año que no nadaba tanto en aguas abiertas. “También el dique estaba muy movido, ya que tenía las compuertas abiertas, a veces tenía la corriente en contra y en otros momentos, a favor. Tuve mucho desgaste físico”, detalló y agregó que en cada trayecto quema suficiente calorías que “no se reflejan en el momento, pero son unas 2.500".

Cuando cruza un dique, Sirur lo hace como un gesto solidario para ayudar a alguien o visibilizar una historia de vida. “En esta oportunidad lo hicimos por las personas que estaban en nuestros corazones y que fallecieron en estos últimos meses”, manifestó.

También, las travesías en los espejos de agua son para mostrarles a quienes estén pasando un mal momento que se puede seguir adelante con amor, esfuerzo y convicción. “Esto lo hago para llevar un mensaje de autosuperación, visibilizar que no existen los límites a pesar de las adversidades que una persona puede llegar a sufrir. En mi caso, tengo un diagnóstico médico parapléjico; pero con rehabilitación, perseverancia y voluntad pude mejorar mi cuadro y gracias a eso puedo nadar para cumplir con mis objetivos”, detalló.

Para el nadador, practicar un deporte hace bien a la mente, al físico y a las emociones. “Nos levanta el ánimo y eso es muy importante que la gente lo vea, que el mejor antidepresivo que se puede tomar no son solo las píldoras, sino buscar alguna disciplina deportiva que quieran ejercitar”, alentó Maluf y aprovechó para agradecer a todos los presentes que lo acompañaron.