Micaela Luján va por la corona mundial supermosca de la FIB

En el Gran Rosario, más precisamente en el Complejo Multifunción de la localidad de Pérez, Micaela “La Princesita” Luján enfrentará esta noche a la bonaerense Débora “Polvorita” Gómez por el título mundial supermosca de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), que se encuentra vacante. La velada será transmitida a partir de las 22:30 por TyC Sports.

"Con mi equipo queremos traer el título a Villa Mercedes. Anhelaba mucho esta pelea, hice sacrificios y deseo cumplir mi sueño de ganar el título del mundo", dijo Luján días atrás en una rueda de prensa en Villa Mercedes.

“La Princesita” (21 años) llega a este combate con 10 peleas en el campo rentado: 8 triunfos, 1 derrota y 1 empate. Justamente, en su última presentación, el 15 de junio de 2019, no se sacó ventajas ante Jorgelina Guanini, excampeona que retuvo en las tarjetas el cinturón que hoy está vacante.

Micaela luego vio como se frustraron tres intentos para retar nuevamente a Guanini y lleva más de un año y medio sin pelear. “En este tiempo crecimos y mejoramos en el gimnasio. Tomamos todo lo malo que nos pasó como motivación, sabiendo que tarde o temprano iba a tener otra oportunidad", señaló la joven boxeadora.

"Hay que ser inteligente"

Esta será su segunda vez en Pérez: allí peleó el 12 de enero de 2019 ante Virginia Carcamo, con victoria en decisión unánime.

"Me siento bien física y psicológicamente. Sé que va a ser una linda pelea, ella es una gran boxeadora. Yo no me confío. Voy a ir a buscarla tratando de no cometer ningún error, ya que puedo perder todo lo que fui a buscar. Hay que ser inteligente", recalcó Micaela con respecto a Gómez (25 años), quién suma 11 peleas: 6 triunfos, 4 derrotas y 1 empate.

La "Polvorita”, oriunda de José León Suárez, viene de una victoria por puntos el 13 de noviembre de 2020 ante María Sol Baumstarh, pero también es importante destacar que perdió en tres de sus últimas cinco peleas, todas por puntos.

La boxeadora zurda, rival de Luján esta noche, ya hizo dos intentos sin éxito por coronas regionales: ante la chilena Daniela Asenjo (por el cetro latino supermosca de la AMB) y contra la bonaerense Débora López (por los títulos argentino y sudamericano mosca).

Puede ser una gran noche para el boxeo de San Luis: Micaela Luján quiere escribir con sus puños una nueva página.