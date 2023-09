Micaela Luján irá en búsqueda de la doble corona supermosca

La excampeona mundial Micaela Luján se medirá mañana ante Carolina Ferrari con la misión de conquistar una doble corona que se encuentra vacante: los títulos argentino y sudamericano de la categoría supermosca.

El combate entre la villamercedina y la porteña tendrá lugar en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 58 de la localidad bonaerense de General Pinto y será el estelar de la gala que presentará la promotora Arano Box.

“La Princesita”, cuyo historial es de doce peleas ganadas, una derrota y un empate, regresa al cuadrilátero con rodaje y una buena dosis de confianza, dado que el mes pasado se impuso en las tarjetas frente a Eliana Orecchia.

Ese combate, disputado en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes, significó el retorno de la villamercedina al ring tras un año, cuando defendió su cetro mundial en La Pedrera ante la mexicana Irma García.

Para la pupila de José Ahumada, la de mañana por la noche será la primera oportunidad de ir por los títulos argentino y sudamericano de la categoría, en una carrera exitosa que solo la vio pelear por la corona mundial.

"Llego al 100%, como todas las peleas, y motivada por el plus extra de que es un combate por el título argentino y sudamericano. La verdad es que estoy contenta y agradecida a Arano Box por darme la posibilidad", dijo Micaela.

Y agregó: "Como vengo diciendo, mi meta es recuperar mi título del mundo y para eso tengo que aprovechar al máximo las peleas que salgan; esta es una más y me encuentro enfocada en el combate".

Luján y Ferrari se presentarán a la distancia de diez rounds en una atractiva gala que se podrá seguir en vivo desde las 23 por la señal de DirecTV, canales 620 y 1620.

"Volví hace un mes y me sentí bien. Por eso subí la vara a buscar una pelea a diez rounds. No pensé que iba a ser por títulos, pero es una gran oportunidad y no la voy a de-saprovechar", señaló.

Y continuó: "Me gustaría buscar una chance mundialista, ya sea eliminatoria o ir contra alguna de las campeonas. Por supuesto que primero estoy concentrada en esta pelea, en poder mostrarme y ganar; después nos sentaremos a hablar para saber qué hay para adelante".

En el rincón de enfrente estará Ferrari, número 8 del escalafón argentino de la categoría minimosca, quien irá tras el mismo objetivo de Micaela y quiere cortar la racha negativa que atraviesa de dos derrotas consecutivas.

Ambos reveses fueron ante la misma rival: "La Avispa" Aldana Florencia López, una boxeadora que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Turquía 2022 y la venció en mayo de este año y en noviembre de 2022.

La cartelera de General Pinto se completará con otros cinco enfrentamientos de nivel. Estos serán: Alexis Alaniz vs. Ricardo Cabaña (categoría welter), Ángel Arancibia vs. Alfredo Petkus (supergallo), Jonatan Gato vs. Facundo Centurión (superpluma), Nicolás Videla vs. Federico Duguet (ligero) y la puntana Joselin "La Guerrera" Poma vs. Mariquena Salaga (supermosca).