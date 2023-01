"La Princesita" Luján: "Sigo con el objetivo de salir al exterior"

Si bien se encuentra en plena etapa de recuperación (sufre una lesión en la mano derecha), la campeona mundial supermosca de la FIB Micaela Luján ya tiene bien claro cuáles serán sus objetivos en este 2023. La mercedina está enfocada en una nueva defensa en el país, en principio para marzo o abril, y en realizar algunas presentaciones en el exterior, sin descartar la unificación del cinturón.

"En primera instancia tenemos la pelea con Irma García (revancha) y con el tema de la lesión la pelea se fue corriendo. Ahora es cuestión de que los promotores cierren la fecha. Después, sigo con el objetivo de salir al exterior. Incluso le planteé al promotor la idea de unificar el cinturón. Pero ahora tengo este compromiso que es superimportante para demostrar lo que realmente soy", manifestó Micaela.

"La Princesita", con un historial de 11 triunfos (3 de ellos por nocaut), una derrota y un empate, consiguió el título el 30 de enero de 2021 frente a la bonaerense Débora Gómez. Luego, en noviembre de ese mismo año, sorteó con éxito su primera defensa ante la panameña Nataly Delgado y en 2022 se impuso frente a la mexicana García, con una actuación que no la dejó para nada conforme.

"No fue la mejor pelea de mi carrera. Cuando terminó, lo primero que le dije al rincón fue que había peleado mal. Si bien llegué bien físicamente, hubo algunas cosas que me sacaron. No salió lo que quería y cerré un año malo, redondeando con una lesión en los ligamentos del dedo pulgar de la mano derecha. Pero tengo toda la fe de que en este 2023 las cosas se van a dar mejor”, señaló.

Y agregó: "Ahora me tomé un tiempito por la lesión. Hacía mucho que no me tomaba descanso. Estoy acompañando a los chicos en el gimnasio (Micaela "La Princesita" Luján Boxing), que se concretó con la ayuda del señor Dicarlantonio, quien nos cedió el espacio físico. Y sigo retomando fuerzas mientras espero el alta definitiva, para regresar al 100%".

Micaela, 23 años, hizo buena parte de su carrera profesional en México (efectuó 5 combates, con un saldo favorable de 4 victorias y una derrota) y comentó que toda la experiencia adquirida le sirve para ir afrontando el día a día. "Me fui de chica, tenía 17 años, y eso me ayudó a madurar y a entender un montón de cosas. Me enseñó a hacerle caso al equipo, cómo pelear y saber tomar los desafíos".

A la hora de escoger el combate que mejores sensaciones le dejó en el cuadrilátero y el que más le gustó, la campeona mundial no dudó y marcó el enfrentamiento ante la entrerriana Débora Dionicius, excampeona mundial en supermosca y actual monarca en supergallo.

"Siempre digo que la pelea que más me gustó fue contra ella, quien era una rival que me triplicaba en experiencia. Tenía 12 defensas del título del mundo y había sido elegida 2 veces como la mejor boxeadora de la categoría. Cuando acepté tenía 8 peleas y mucha gente me decía que no iba a poder ganarle. Así que fui, gané el combate y la chance de pelear luego por el título del mundo", recordó "La Princesita", quien, fiel a su costumbre aguerrida, destacó que siempre quiere "pelear contra las mejores".