Portal Saber: hasta ahora, más de 4.700 usuarios se loguearon

La virtualidad se tornó una alternativa para la continuidad educativa en tiempos de pandemia y permitió el desarrollo de diferentes iniciativas, como el lanzamiento del portal Saber, una plataforma que comprende más de 2.200 videos divididos en 60 categorías, que están destinados a modo de capacitación para todos los integrantes del Plan de Inclusión y de las becas 22 AG. La participación es obligatoria; quienes reciben alguno de esos dos planes deben loguearse en la página www.saber.sanluis.edu.ar y deberán nutrirse de diferentes capacitaciones durante 20 minutos diarios. Mediante un sistema de evaluaciones, tendrán que alcanzar 4.000 puntos mensuales.

"Estamos contentos por la evolución de los beneficiarios. Quienes han ingresado están conformes y felices. Buscamos brindar herramientas para que, cuando aparezcan oportunidades de un trabajo formal, estemos a la altura de las circunstancias", sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo.

La iniciativa fue elaborada en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa Juventud y la Universidad de La Punta (ULP). Arranca el 1º de febrero. Hasta el momento se registraron unas 4.792 personas. Si bien está pensada para los beneficiarios del Plan de Inclusión y las becas 22 AG, los videos están abiertos a toda la comunidad, salvo que quienes no estén en alguno de ambos planes no tendrán acceso al sistema de evaluaciones.

"Esto alcanza a todos los beneficiarios, independientemente del lugar en el que prestan función. Es obligatorio, sin excepción. Por supuesto que se analizarán casos particulares, pero no será una excusa la falta de internet, por ejemplo. Con esta iniciativa habilitamos aulas con computadoras en el edificio de la ex Colonia Hogar para quienes no tienen internet en su casa", señaló el ministro.

Remarcó que se puede ingresar a la plataforma desde cualquier dispositivo. Próximamente abrirán lugares en el interior de la provincia para quienes tengan dificultades para acceder desde su casa.

"No es la única estrategia del Gobierno en este sentido. Tenemos la Ley de Empleo, Trabajo por San Luis, que otorga enormes beneficios a los empresarios que incorporan gente del Plan. Entonces, si damos estas cuestiones a los privados y, a su vez, capacitamos al personal del Plan, se forma un círculo virtuoso", dijo Berardo. Indicó que la idea es que quienes cursen los ciclos completos de las capacitaciones adquieran un certificado en el que conste el recorrido.

"Hay que aprovechar el conocimiento. Buscamos que ningún beneficiario quede afuera de una entrevista laboral", añadió. Quienes tengan dudas pueden comunicarse a la Autopista de la Información, al 2664452000, interno 2010.

El jefe del Subprograma Nuevas Tecnologías, Fernando Bertín, indicó que la iniciativa es una oportunidad para los jóvenes que están próximos a finalizar sus estudios secundarios. "La idea es mostrar un horizonte de oportunidades. Les damos herramientas para el futuro. Cuando se termina el secundario es común estar en la meseta de no saber qué hacer; esto los ayudará", dijo.