Trabajadores del Plan de Inclusión marcharon por mejoras salariales

Una nueva manifestación se suma en contra de la actual gestión del gobierno provincial. Ahora, las y los trabajadores del Plan de Inclusión marcharon por las calles de la ciudad de San Luis para pedir mejoras salariales.

La concentración comenzó a las 3 de la tarde frente al Correo Argentino y se movilizaron por los alrededores de la plaza Pringles. El pedido es por un aumento salarial que por lo menos iguale el sueldo de sus compañeros que brindan servicio en organismos públicos y cobran alrededor de 400 mil pesos; o, a lo sumo, la recategorización como trabajadores de planta permanente en la categoría F, que es la más baja dentro del escalafón estatal. Los manifestantes pertenecen a Seguridad Comunitaria y otros trabajan en parcelas, su salario es de 177 mil pesos y cumplen 6 horas diarias.

Además, piden mejoras en sus puestos de trabajo porque no tienen herramientas, obra social ni seguro.

"Queremos que se unifique el plan y que el sueldo sea igual para todos. Creo que con eso, por lo menos, podríamos pelear un poquito mejor la economía de nuestro hogar. Además asistimos 6 horas a nuestros puestos que cumplimos durante cinco días a la semana, entonces, nos quitan el tiempo que podemos ocupar en otro trabajo que pueda sustentar la falta de dinero. No queremos ser pobres, queremos trabajar por un sueldo digno", expresó Sergio, uno de los manifestantes que decidió preservar su identidad no dando su apellido.

Además, Mariana, otra de las trabajadoras presente en la marcha aseguró que "desde el momento que comenzó la nueva gestión no vemos aumento y no tenemos los recursos necesarios para trabajar en buenas condiciones. Los compañeros que trabajan en parcelas se arriesgan todos los días porque no cuentan con un seguro ni tienen una obra social digna. Tampoco percibimos aportes jubilatorios, por esa razón, nos sentimos totalmente desprotegidos y marginados porque vemos a otros compañeros que ganan el doble y hasta están contratados".

La trabajadora agregó que muchos de sus compañeros no quieren asistir a las marchas por miedo y persecución. "Tienen miedo de que los despidan o los escrachen pero nosotros sabemos que nos ampara la ley", concluyó Mariana.