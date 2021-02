Rally Máster en La Toma: Baldoni ya tiene el guardapolvo que le faltaba

Miguel Baldoni consiguió el trofeo que le faltaba, el guardapolvo de Maestro de la Tracción Simple. El "Coyote Puntano" se quedó con la 8ª edición del Rally Máster, que recorrió gran parte de los caminos aledaños a La Toma, tras disputar un duelo mano a mano con Samir Assaf. El tucumano fue el más rápido, pero luego los comisarios determinaron que el motor no estaba en reglamento (la relación de compresión no era la permitida) y fue descalificado.

"Estoy feliz, se cumplió con el objetivo, aunque me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Anduve muy rápido y no lo pude alcanzar a Samir, es un gran piloto, lamentablemente no pasó la técnica y eso también es parte de la carrera", comentó Baldoni.

Tras la exclusión, al podio lo completaron el sanjuanino Santiago Gambetta (segundo) y Rubén Montoro (tercero).