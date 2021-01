Un equipo de la UPrO realizó controles en las redes de gas

Un equipo de futuros gasistas de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) "Eva Perón" se encargó de hacer controles en al menos siete establecimientos educativos de la ciudad. Principalmente se enfocaron en detectar pérdidas y en chequear los niveles de monóxido de carbono en los artefactos de calefacción y las cocinas.

Unas quince personas, entre estudiantes del curso de Matriculado Gasista y sus instructores, pusieron manos a la obra y entre julio y diciembre del año pasado llegaron a los colegios mercedinos. Algunos de ellos fueron a la escuela “Nelly Chenau de Vecino”, la Técnica Agraria “Luis Luco” y la “Mariano Moreno”. En ese transcurso debieron suspender las actividades en varias oportunidades debido a las normas sanitarias que regían en ese momento, por lo que pudieron cumplir con al menos el cincuenta por ciento de su objetivo.

Darío Partemi, coordinador de la carrera, señaló que los arreglos fueron un pedido de Infraestructura Escolar, área que pertenece al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia. "Es a raíz de que Ecogas, por pedido de Enargas, iba a realizar una serie de inspecciones en los establecimientos para conocer en qué condiciones estaban", contó.

Por eso armaron un protocolo de acción de acuerdo a los requerimientos de las normas NAG 200. Estas son un conjunto de disposiciones que deben cumplirse a rajatabla a la hora de instalar redes de gas. "Son las que regulan todo tipo de cosas: ventilaciones, sombreretes, fijaciones, alturas, qué deben y no tener los artefactos, cómo tienen que ser las cañerías, entre otras solicitudes", indicó el coordinador.

Primero tuvieron que ocuparse de controlar los niveles de monóxido de carbono y para poder hacerlo pusieron en condiciones todos los artefactos. "Lo hicimos para que quemaran bien, ya que cuando esto no sucede emiten el monóxido y eso puede afectar a la salud del ser humano, sobre todo si el espacio es reducido o si pasan mucho tiempo en el lugar, cosa que en los colegios no sucede porque tienen intervalos durante la jornada, pero igualmente lo controlamos", dijo.

Luego se encargaron de verificar que las tuberías no registraran pérdidas. "Diseñamos un protocolo interno para chequear la hermeticidad en las cañerías. Es decir, que no haya fuga de fluidos en todo el circuito. Revisamos las llaves de paso, entre otras acciones, descartamos que no hubiese fuga por ahí ni por los caños. En caso de que lo hubiera, la reparación iba a estar a cargo de Infraestructura porque es algo que lleva mucho más tiempo", comentó.

Partemi destacó que en las siete instituciones a las que visitaron los resultados fueron buenos, ya que no detectaron inconvenientes. "En cuanto al monóxido de carbono, dio por debajo de lo establecido. Hay un máximo de 010 por millón de metros cúbicos y nos estaba dando 005. Y con la hermeticidad tampoco tuvimos problemas, las tuberías estaban en buenas condiciones y las reparaciones también", aseguró.

A su vez, remarcó que es la primera vez que realizan este tipo de reparaciones. "Fue todo un desafío para los estudiantes y afortunadamente salió muy bien", expresó. Aunque el año escolar terminó, tienen previsto continuar con los controles en otras siete escuelas más. "Creemos que podemos comenzar en febrero, pero estaremos atentos a lo que suceda en cuanto al contexto sanitario. Y si llegamos a terminar con esos colegios, podemos prepararnos para recibir más", anticipó el coordinador.

Y añadió que el próximo mes, quienes participaron de la tarea finalizarán la cursada. "Se reciben de Matriculado Gasista y con la posibilidad de que puedan matricularse en Ecogas o en la Municipalidad", dijo.