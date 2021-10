A demasiados clicks de distancia

P ara quienes pueden pagar los costos de acceso a internet, el mundo queda a un click de distancia. Solo basta entrar al motor de búsqueda más importante de la historia de internet, usar esa página en blanco con una lupa gris y un recuadro para escribir la consulta. El azul, rojo, amarillo y verde son la única paleta de colores que se ven plasmadas en la palabra Google.

Los puntanos hicieron click en el buscador y, como una bruja a su bola de cristal, le hicieron una pregunta. Cuando de educación se trata, en los monitores o pantallas táctiles de los celulares las consultas más frecuentes fueron: “¿qué es la psicología?” y “¿cuáles son las ramas de la filosofía?”, en el área de las ciencias sociales; mientras que en las exactas, las principales fueron “¿qué es un fenómeno físico?”, “¿qué significa la E en matemáticas? “ y “¿qué es un ion en química?”.

Desde que inició la pandemia, las búsquedas en el área de exactas se distribuyeron, en la ciudad de San Luis, con un mayor interés por la Química, en un 42 por ciento; Física, un 37 por ciento, y Matemática, 21 por ciento. En las sociales la división fue mucho más drástica: Psicología se llevó el primer lugar del podio con el 61 por ciento, luego Filosofía, con el 30 por ciento, y Sociología, que alcanza el 9 por ciento.

San Luis es considerada por la gran “G” como una de las provincias pioneras en la iniciativa Google Workspace For Education, participando de sus capacitaciones desde 2018, pero no fue hasta 2020 que cobró relevancia.

El servicio educacional funciona como una caja de herramientas digitales que contiene el canal de YouTube “Mi Aula”; la aplicación “Google Lens”, que permite, entre otras funciones, escanear ecuaciones matemáticas para buscar la solución; y hasta un programa “Read Along'', que ayuda a los más pequeños a aprender a leer.

“En San Luis fueron reconocidos más de 300 docentes en la Certificación Nivel 1 y más de 30 en el Nivel 2. Estos educadores representan el 38 por ciento del total de docentes certificados en toda la Argentina”, remarcó Fernanda Montes de Oca, gerente de Ecosistema Educativo Hispanoamérica de Google. Y remarcó que, en lo que va del año, entregaron 35 certificados más en la provincia.

¿Más acceso o más desigualdad?

El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena obligatoria, algo que, por ese entonces parecía como un “descanso” de salir de casa por 15 días. Lejos estaban los docentes y los alumnos de preocuparse por las clases que, transcurrida la quincena, retornarían a la normalidad. Sin embargo, la brecha entre los estudiantes y el pupitre se hizo cada vez más grande y la única alternativa fue la virtualidad. Así fue que tomaron relevancia distintas aplicaciones como Zoom, las aulas virtuales y las plataformas educativas de cada institución, entre otras.

Según detalló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en mayo de 2020, más de 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe habían dejado de tener clases presenciales en la escuela.

Google, como no podía quedarse atrás de la gran veta de expansión que se abría ante sus ojos, sacó a relucir Classroom, Google for Education y el sistema de videoconferencia Meet que, en la actualidad, son utilizadas por más de 190 millones de profesores y estudiantes en todo el mundo.

“Lo importante es entender que la educación no va a volver a ser lo que era. En Google usamos un concepto que me parece interesante para tener en cuenta que es 'la escuela en todos lados' (The Anywhere School). Solíamos pensar que las cuatro paredes de un aula eran el único espacio donde la enseñanza podía ocurrir, pero la realidad nos mostró que el aprendizaje es algo vivo, dinámico y líquido que busca abrirse camino por espacios y circunstancias a veces impensados”, complementó Fernanda.

El último censo realizado por la Unesco en Latinoamérica reveló que el 80 por ciento de los estudiantes de 15 años en la región tenía acceso a internet en el hogar y solo un 61 por ciento lo tenía a una computadora; mientras que un tercio de ellos contaban con un software educativo en el hogar.

En el caso de los niños que transitan el nivel primario, los datos son aún menores. El análisis de la institución puso en números las condiciones de desigualdad de los estudiantes de la región, que disponen de menos equipamiento en comparación a aquellos que residen en el hemisferio norte del globo y, aunque la mayoría cuentan con conectividad, todavía existe un grupo considerable que está completamente excluido, en especial en los países con menos recursos.

Para ellos hacer un click hacia el conocimiento representa un esfuerzo mayor que estirar la mano y pulsar la tecla izquierda del mouse.