UPrO: unos 300 aspirantes se inscribieron en el primer día

La apertura de las inscripciones en las tres sedes capitalinas de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) generó una gran expectativa entre los aspirantes a alguna de las doce carreras y cursos que conforman la oferta académica. Según los datos cedidos por la institución, hasta este lunes se habían anotado unas 300 personas, en su gran mayoría con domicilio en San Luis. Aún restaban datos de interesados de Villa Mercedes.

La responsable de Recursos Humanos de la UPrO, Melania Manzuelli, dijo que hubo una concurrencia importante de interesados de entre 18 y 60 años, que se acercaron durante la mañana a la exfábrica SCAC para realizar la inscripción. Indicó que en esa sede lo más solicitado fue el curso de estilista, que tiene una duración de apenas un cuatrimestre.

"Lo que más consultan y eligen los aspirantes son los cursos cortos, son una buena opción porque pese a que solo duran un cuatrimestre, constan de una parte práctica y otra teórica que se van a dictar en la institución en los turnos mañana, tarde o noche, según la disposición horaria y las necesidades de cada estudiante", explicó Manzuelli. Agregó que las clases para cualquiera de las opciones seleccionadas iniciará el año próximo, de lunes a viernes, con cuatro horas de cursado diarias.

Además, indicó que a mediados del mes que viene comenzarán con la nivelación de los alumnos de las tecnicaturas, una instancia que tiene un tiempo de duración de entre tres y cuatro semanas. En cambio, para los cursos cuatrimestrales y anuales, la preparación para el ingreso está prevista para 2022. Los aspirantes deberán realizar los cursillos de manera obligatoria, como también pasar por una instancia de evaluación de Lengua y Matemáticas.

"El objetivo es que egresen y puedan insertarse de inmediato en el ámbito laboral, porque todas las carreras de la UPrO fueron seleccionadas de manera previa según las necesidades del mercado de San Luis y no son las mismas que se dictan en Villa Mercedes", sostuvo Manzuelli, quien recordó que el plazo para anotarse es hasta el 10 de noviembre.

La voz de los inscriptos

"Me interesó mucho el curso de Reparación de Motos, porque es lo que estaba buscando, que era tener los conocimientos necesarios para arreglar mis propios vehículos. En mi caso, tengo una moto de marca italiana para la que me cuesta conseguir repuestos y además es muy caro, creo que me va a venir bien saber sobre mecánica", dijo Johana Fernández, una joven estudiante de Enfermería y de Psicología en la UNSL que se acercó al mediodía hasta el predio de la ex SCAC para realizar la inscripción.

Hasta allí también llegó Etel Eduardo, una maestra jardinera de San Francisco del Monte de Oro que se instaló en San Luis hace tres años por una necesidad laboral y que ahora incursionará en el oficio de Estilista.

"Es algo que siempre me gustó, andar con las tijeras y las tinturas, por lo que me pareció una buena idea aprender con un perfil más profesional y ojalá en un futuro pueda tener una salida laboral extra. Creo que es muy importante que exista este tipo de opciones gratuitas, sobre todo para las personas que no pueden pagar un curso porque son muy caros", dijo la joven docente.

En cambio, Juan Vera, propietario de un taller de mecánica y electricidad del barrio 500 Viviendas Sur, eligió cursar la Tecnicatura Mecánica Integral Avanzada, un oficio que heredó de familia y que tendrá la oportunidad de complementar con más teoría y práctica.

"Me va a servir y mucho para hacer crecer mi negocio, porque al ser una tecnicatura voy a estar más calificado en mi trabajo y también puedo aspirar a crecer en el futuro", afirmó.