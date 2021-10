Oscarcito no baja los brazos y hace encomiendas en su moto adaptada

A Oscar Maldonado, la fuerza no le falta. De tanto arrastrar su silla de ruedas, además de los brazos fortaleció su espíritu. Porque a pesar de que el último año y medio, que coincidió con los momentos más duros de la pandemia, no fue sencillo para él, se sobrepuso y busca salir adelante con su emprendimiento: recorre toda la ciudad haciendo trámites y encomiendas con su moto adaptada.

El hombre de 29 años ya es un personaje conocido en Villa Mercedes. Es habitual reconocer entre la vorágine del tránsito, a su particular vehículo azul y, bajo su casco, a una enorme sonrisa que saluda a quien se le cruce en el camino.

Es que Oscarcito, como le dicen cariñosamente, nunca abandona su alegría. "Esa es mi forma de ser y una manera de enfrentar cualquier obstáculo que la vida te proponga. También es para transmitirle a otra gente que está peor que uno, que está todo bien", expresó.

En su caso, las dificultades lo persiguen desde que llegó al mundo. Nació con hidrocefalia, lo que le generó un desprendimiento de médula con una consecuencia permanente: nunca pudo caminar.

Desde niño, entonces, tuvo que amigarse con las sillas de ruedas y valerse de ellas para desplazarse. Hasta que en 2016, tras sufrir el robo de su primera moto, sus amigos armaron un sistema para que pueda subir y bajar del rodado sin problemas y trasladarse por distancias más largas.

Ser alegre y sonriente es mi forma de ser, y una manera de enfrentar cualquier obstáculo que la vida te proponga.

En ese momento, Oscar ideó su proyecto: ofrecerse para hacer todo tipo de trámites en bancos u oficinas municipales, a pagar facturas de servicios e impuestos, a buscar o llevar encomiendas, o directamente a hacer envíos de papeles o paquetes en su vehículo desde un domicilio a otro. "Me lo inventé yo. Me asesoré con amigos para ver qué pensaban y me dijeron que les parecía bien. Y ahí me largué".

Maldonado reconoció que no es sencillo encontrar empleo para una persona que no puede caminar, aun cuando él no tiene ninguna otra limitación y se siente capaz de realizar cualquier tarea. "La gente nos ve como bichos raros", lamentó.

A su servicio de cadetería, por el contrario, le iba bastante bien y se había ganado una clientela que lo contactaba cada vez que tenía que realizar una diligencia. Sin embargo, llegó la pandemia y las llamadas dejaron de ser tan frecuentes, al mismo tiempo que los trámites pasaron a ser casi todos virtuales. "De a poco están saliendo trabajos nuevamente, pero no como antes", admitió.

Además, contó que no todas las oficinas están preparadas para recibir a personas en sillas de ruedas. "A veces tengo que pagar un impuesto y el espacio no está acondicionado para que yo me pueda mover solo. Sí o sí, tengo que pedir ayuda. Más allá de que la gente no tenga problema, para uno no es lo ideal", sostuvo.

Más allá de todo, retomó los viajes con el mismo entusiasmo de siempre. Recibe pedidos a su celular (2657-211961) o en su perfil de Facebook. Y su moto azul y su sonrisa gigante volvieron a brillar en las calles de Villa Mercedes.