Más puntanos firmaron los contratos para activar sus emprendimientos y comercios

Este jueves, más comerciantes, emprendedores y productores locales fueron convocado para firmar sus contratos y poner en marcha su actividad económica. Los créditos blandos y de reparación son otorgados por el Gobierno provincial como parte del Plan de Reactivación Provincial. Permiten la puesta en marcha de proyectos productivos y la mejora de aquellos que ya están en funcionamiento. Se otorgan en toda la provincia.

Romina Rivero presentó un proyecto referido a productos sublimados. “Tazas, termos, ropa, todo lo que usamos o compramos y la mayoría de las cosas están sublimadas así que orientar mi proyecto en este rubro me pareció una buena oportunidad y voy a tener algo propio”, contó.

Por su parte, Florencia Tobares apuntó a lo social y cultural: “Mi proyecto es sobre un club que tiene su eje en la gimnasia rítmica y ballet. Hace tiempo que venimos trabajando, pero no tenemos nuestro espacio propio, así que esto no solo me involucra a mi sino a otras 40 familias que tendremos un lugar para desarrollarnos más cómodos. Además, una vez acondicionado el lugar queremos hacer o traer eventos como obras de teatro o talleres”, declaró.

La idea de Marcelo Reta es un sueño de toda su vida: un emprendimiento familiar “dedicado a la gente con intolerancia a la lactosa y diabetes, será una heladería artesanal pero también incluiremos la alimentación vegana que no es solo una moda sino una forma de alimentarse con calidad”, dijo al tiempo que ponderó la ayuda recibida: ”Se está ayudando a la gente que realmente lo necesita porque muchas veces acceder a un crédito por bancos o financiera se hace muy difícil, este es un empuje muy importante para la población y los que sueñan como yo tener un emprendimiento propio y ayudar a su familia”.

Otro emprendedor beneficiado es Jonathan Lucero a quien la pandemia lo puso en una situación difícil: “Me dedico a la producción de garrapiñada, copitos pochoclos, chocolates artesanales y golosinas similares y con este dinero voy a poder invertir en máquinas, continuar con la elaboración propia y salir adelante”.

Leticia Ochoa, es orfebre, en su taller realiza piezas de plata, joyas pequeñas, grandes, de todo tipo. “En San Luis no hay muchos orfebres, me gustaría crecer y dar a conocer mi trabajo, esto es un sueño que se va a hacer realidad”.

Esteban Agüero es propietario de la Rotisería Ratatouille en Bolívar y Falucho de la ciudad de San Luis. “Se trata de una casa de comidas en que elaboramos: empanadas, pizzas y servicio de catering, que es lo que más nos ayuda, pero elaborando comida todos los días nos va bien”.

Explicó que son cuatro personas integrantes de la familia los que trabajan, “queremos seguir creciendo, esto nos ayuda a seguir adelante, aguantamos la pandemia, vamos a ver si con esto podemos ampliar o poner una sucursal más chica. Tenemos muchas expectativas, muchos sueños para seguir haciendo cosas y seguir creciendo, esta ayuda nos viene muy bien”.

