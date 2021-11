El equipo de San Luis brilló en el Nacional Federativo en Mendoza

Mendoza fue sede del Torneo Nacional Federativo Nivel B3, B2 y B1 de gimnasia artística. La Federación de San Luis participó con 14 gimnastas en B2 y B3. Trajo podios, luchó de igual a igual con las mejores del país y dejó bien en claro que va por el camino correcto.

En el nivel B3 categoría Juvenil estuvieron Umma Francia, Catalina Bianchi, Ludmila Suárez, María Paz Comelli, Valentina Moreira, Rosario Puebla y Mía Puertas. Mientras que en B2 la legión puntana estuvo representada por Rocío Espinosa e Isabella Pellegrini. En Juveniles compitieron Ludmila Suárez y Delfina Orellano; y en Mayores Cecilia Anzulovich, Victoria Argüelles, Luna Ferreiro y Valentina Cassan.

Los profesores a cargo de la delegación fueron Fernando Anzulovich, Juan Pablo Garis y Daniela Anzulovich. En tanto que Tamara Tozzi, Cecilia Anzulovich y Julia Morán fueron como juezas.

El certamen se realizó en el Estadio "Arenas Aconcagua" de la ciudad de Mendoza, donde participaron 500 gimnastas de todo el país.

San Luis, a pesar de la falta de entrenamiento por la pandemia que obligó a un largo parate y todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, cumplió una excelente performance.

En la categoría Mayores nivel B2 logró el tercer lugar por equipo. Cecilia Anzulovich, Victoria Argüelles, Valentina Cassan y Luna Ferreiro le dieron la presea de bronce a la legión puntana.

En la instancia All Around, Victoria Argüelles, del nivel B2 Mayores, obtuvo el quinto puesto. Fue tercera por equipo, cuarta en viga y en suelo. Rocío Espinosa, nivel B2 Infantil, alcanzó la séptima ubicación en All Around, fue la mejor en viga, sexta en paralelas y en suelo. Isabella Pellegrini terminó quinta en el All Around, tercera en paralelas y cuarta en salto.

"A nivel personal, estoy muy contenta y orgullosa del desempeño de la delegación de San Luis. A pesar de los obstáculos y limitaciones que hemos atravesado en estos últimos tiempos, más allá del resultado de nuestras gimnastas, estamos al nivel del resto del país y bien encaminadas en cuanto al rumbo del entrenamiento", comentó la profesora Daniela Anzulovich.

Como todo torneo de esta índole, los aprendizajes son infinitos, y las gimnastas traen más allá de felicidad, muchos aspectos para trabajar y aplicar diariamente en los encuentros diarios, que condice con lo evaluado por el equipo interdisciplinario.

La delegación regresó con la satisfacción de haber cumplido. Fueron protagonistas de un certamen que reúne a las mejores exponentes del país. Hicieron podios. Se llenaron de energía y aprendizaje para seguir adelante.

La gimnasia artística puntana goza de muy buena salud. El gran trabajo logrado en Mendoza es un fiel reflejo de que va por el camino indicado. Ahora es tiempo de descansar unos días para cargar pilas para lo que viene.