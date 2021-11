Flavia Calderón presenta "Soy del río"

Un charquito de agua fresca para mojar los pies es suficiente para que Flavia Calderón sea feliz. Indiscutible es la satisfacción que tiene la cantante cuando se rodea de las aguas templadas y a veces ruidosas que traen los ríos de la provincia. A ellas y a la magia que traen sus movimientos le dedicó "Soy del río", su nueva canción que a partir de este miércoles se encuentra en las redes sociales de la artista y en su canal de YouTube. Dentro de unos días estará disponible para escuchar en las plataformas virtuales.

Con este tema, Calderón vuelve a la esencia de lo acústico, encontrándose solamente con su guitarra y su voz, como fueron las primeras veces cuando decidió dedicarse a la música. Detrás de escena la acompañaron sus amigos Gustavo Bordagorry, quien estuvo en la parte de grabación y mezcla; Pablo Valenzuela en el montaje y Daniela Castro, quien trabajó en la filmación, edición, dirección y cámaras.

El sábado, Flavia dictará un taller vocal en la Casa del Poeta. El costo es de 400 pesos.

El videoclip fue grabado en Potrero de los Funes y se observa a la cantante rodeada de vegetación y una sonrisa cómplice que la acompaña en todo momento. "Es una canción sencilla que me encuentra sin una banda que me sostiene, y que me devuelve a los primeros pasos", contó la artista, que no dejó de lado a sus compañeros de Flavia Calderón Trío, solo que decidió volver a reactivar su sentir acústico.

"No quiere decir que estoy sola porque siempre tengo amigos y gente que me rodea y apoya mis ideas, solo que quería volver a esa esencia natural que me acompañó en los primeros años de mi carrera", explicó Flavia.

La cantante expresó que "el río es lo más hermoso que tenemos en la provincia y donde vamos tenemos la suerte de encontrarnos con uno cerca para poder desconectar y sentirnos plenos, rodeados de naturaleza y buenas energías".

Junto con esta canción y las que ya se encuentran tanto en su canal de YouTube como en las plataformas virtuales, Flavia armó un repertorio para volver a los escenarios. Una de las próximas fechas es la que realizará el sábado en el auditorio de Casa del Poeta, en la Villa de Merlo, con su espectáculo "Estás en llamas", en el que también compartirá las canciones que la artista grabó en su disco "Bendito viento".