Canciones en el celular

Los nuevos espacios culturales se desarrollan vía streaming e invaden las redes con artistas de todo el mundo que encuentran allí una buena opción para comunicar su arte. Hoy a las 20, en el Instagram de la Casa de la Música, la cantante y compositora puntana Flavia Calderón ofrecerá un espectáculo de música en vivo, como parte de un ciclo en el que participarán diversos artistas cada domingo.

Calderón contó que este será el segundo espectáculo virtual que hace, ya que el jueves participó de un streaming organizado por la asociación de Mujeres Músicas de Santiago del Estero. “Allí siempre realizan los encuentros en esta época del año y, por eso, lo hicieron ahora de esta manera. Fue muy lindo encontrarse aunque sea virtualmente con mujeres muy talentosas", dijo.

La mujer lamentó el hecho de que el arte sea uno de los rubros más perjudicados por el aislamiento y, en coincidencia con muchos de sus colegas, aventuró que seguramente el sector será de los últimos en insertarse laboralmente. Además, Flavia destacó que, si bien el espacio en redes favorece el acercamiento al público, no genera ningún rédito económico y estos meses, para los músicos, se hacen insostenibles.

UN SOPLIDO Flavia Calderón en vivo DÍA: Domingo 19 HORA: 20 LUGAR: Instagram de la Casa de la Música ENTRADA: Gratis

De todas maneras, la cantante aclaró que es muy positivo llegar a muchas personas que quizás no conocen su música. “De repente puede haber gente que nunca me haya escuchado y por curiosidad entra a la página o al Instagram de la Casa de la Música y puede, así, conocer mi propuesta musical”, indicó sobre el recital que dará esta noche, para el que -al momento de la charla con Etc- aún no tenía del todo definido el repertorio final, aunque había estado ensayando algunas canciones.

"Bendito viento", el disco de Flavia, fue grabado en los estudio villamercedinos, entidad que organizó el ciclo de recitales en vivo vía Instagram desde la semana pasada, cuando cantó Verónica del Río. El domingo que viene está previsto que César Guerberoff haga el suyo.

La nueva modalidad también es un desafío para Calderón, quien a comienzos del año tuvo mucha actividad de shows en vivo. “La comunicación virtual de esta manera para nosotros es muy nueva. No tenemos los equipos necesarios para tocar en estas condiciones y muchas veces no se logra escuchar a través del streaming con la calidad que amerita. Intentamos que se escuchen lo mejor posible las voces y los instrumentos”, explicó.

Sobre el contexto social, la artista contó que evalúan junto a la Colectiva de Mujeres y Disidencias en la Música San Luis elaborar algún proyecto que les permita atravesar estos meses difíciles. “Pensamos que se podrían vender tickets para nuestros shows por adelantado o recibir alguna retribución por los espectáculos que hacemos virtualmente”, destacó.