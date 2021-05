"Estar en llamas", de Flavia Calderón

Un puñado de canciones simples que estaban guardadas dentro de un cajón y la fraternidad de sus amigos más cercanos bastaron para que Flavia Calderón deje que su cabeza comenzara a crear y saliera a la luz "Estar en llamas" su nuevo sencillo que se encuentra colgado en el canal de YouTube de la cantautora y se puede disfrutar bajo la brisa cálida del otoño.

El proyecto, que se despega de su trabajo anterior "Bendito viento" y el trío que la acompañó en la parte musical, surgió de la necesidad de crear nuevos sonidos y compartirlos con sus colegas que también atraviesan por el mismo anhelo de encontrarse en la parte musical, ya que no se pueden dar el gusto de tocar frente al público.

"El encierro no nos deja presentarnos en los escenarios, pero no logró que perdamos las ganas de tocar, sacar de nuestro interior aquellos sonidos y melodías que nos atraviesan como artistas", expresó la cantante.

Para este nuevo proyecto, Flavia describió que se encuentra en una faceta "acústica y sencilla. Me acompañan guitarras históricas que logran un sonido particular y vintage que me encanta. Además la percusión que utilizamos también atraviesa esa simpleza que quiero representar".

En la producción, Flavia estuvo acompañada por Aníbal Montero, Gustavo Bordagorry y Matías Ponce de León, tres amigos y colegas que no dudaron en acompañar a la artista en este camino. "Dejaron por un momento sus facetas de músicos y estuvieron en todos los detalles que necesitaba para que la canción saliera perfecta", agregó.

Calderón explicó que "Estar en llamas" formará parte de un EP que comenzará a conformar durante los próximos meses. "Aún me quedan muchas letras que me encantaría transformarlas en canciones. Son muy personales, con historias y sentimientos que me atraviesan", contó.

También dijo que a medida que pasaron los años, sus letras comenzaron a tener otro sentido y eso también se complementa con su crecimiento personal y profesional. Por ejemplo, el sentido que una vez le puso a "Estar en llamas" cuando lo escribió no es el mismo que la autora encuentra ahora al presentarlo.

"Siento que es algo que está en constante cambio como todo en mi vida. Ahora escucho la canción y miro a mi compañera de vida y siento que fue escrita para ella, pero la verdad es que en su momento no se me pasó por la cabeza ni su mirada ni dedicarle esta letra. Mutamos y eso es lo que me gusta", expresó.

Calderón aseguró que este nuevo proyecto no deja de lado sus planes anteriores sino que se acopla a la belleza de la música y lo que vendrá próximamente.

"Es una forma de canalizar estos tiempos tan caóticos que vivimos y darle un giro más sencillo y tranquilo. Para que la gente disfrute desde su casa melodías simples que los acompañen en momentos de temor", concluyó la cantautora.