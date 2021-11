Pintaron una estrella en la calle por todas las víctimas de tránsito

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispuso en 2005 que cada tercer domingo de noviembre se conmemore el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Es por eso que la ONG Sí a la Vida honró la fecha por adelantado y ayer pintó una estrella amarilla de manera simbólica en la esquina de Curupaytí y avenida Mitre, en donde también hay un monolito de la asociación.

Primero colocaron un molde de cartón en la calle, luego lo enmarcaron con cinta de papel para finalmente rellenar la figura con color.

"Nuestra idea con esta actividad fue concientizar e invitar a otras instituciones a que realicen tareas para evitar que sucedan estas tragedias. No queremos que haya más muertes en accidentes", sostuvo Graciela Cabral, la secretaria de la organización.

En la esquina estuvieron integrantes de la agrupación que perdieron a algún familiar en las calles de la ciudad o en cercanía a Villa Mercedes. También los concejales de los distintos bloques hicieron algunas pinceladas sobre la carpeta asfáltica, mientras que el Municipio coordinó la circulación de vehículos y donó la pintura.

"Estamos retomando nuestras campañas. Por la pandemia estuvimos paradas, hasta incluso perdimos contacto con muchas familias porque han cambiado teléfonos. Por eso hoy somos pocos. Pero estamos empezando nuevamente y el mes que viene tenemos varias estrellas que hacer, solo falta confirmar las fechas. Algunas hay que repintarlas y otras, como la de la nena Xiomara Rosales, será la primera", remarcó Luisa Real, la presidenta de la ONG. Además, la mujer contó que el costo del material es muy elevado y ese es el principal motivo por el que se retrasan las tareas.

Cabral agregó que estos gestos no significan solamente hacer un dibujo en la calle para que la gente sepa que ahí alguien perdió la vida. "Para las familias no es fácil, es superar una barrera, es ir hasta el lugar en el que murió un ser amado. Yo hace quince años que perdí a Vanessa, mi hija. Luisa hace dieciséis que perdió a su hija y a su nieto, porque María José estaba embarazada, cuando fueron atropellados a la salida de un boliche. El dolor es eterno y por eso queremos que esto no exista más, que no haya más muertes", aseguró.

La asociación se conformó en 2010. Las dos referentes se reunieron y se propusieron trabajar para que ninguna persona tenga que atravesar por esa ausencia irreparable, como les pasó a ellas. "Empezamos concientizando en la ciudad, pero queremos extendernos a toda la provincia. Creemos que las infracciones que existen en seguridad vial son algo que nos involucra a todos, no tenemos que esperar a llorar a un ser querido para actuar, se puede prevenir y eso es lo que queremos lograr", dijo con voz angustiada la secretaria de Sí a la Vida.

El secretario de Gobierno de la Comuna, Diego Ochoa, remarcó que desde el Ejecutivo aspiran a disminuir la accidentología a través de los operativos de control que realizan en la vía pública.

