Ganó las olimpiadas provinciales de filosofía y competirá en el país

Una joven villamercedina obtuvo el primer puesto en las olimpiadas de filosofía en la instancia provincial. Agustina Aso Burton tiene 16 años, cursa el cuarto año en la EPA Nº 8 "Leonardo Da Vinci" y contó que sus hobbies son escribir y debatir. Por eso, los docentes y las autoridades del colegio la invitaron a participar del certamen que organizó el Ministerio de Educación de la Nación y que tenía ciertos niveles. Ella aprobó todos y ahora aguarda la confirmación de fechas para representar a San Luis ante los mejores alumnos del país. Será en Tucumán, de forma virtual.

"Estoy nerviosa, es un gran compromiso, pero tengo ganas de seguir participando. Me encanta debatir, escribir, fundamentar mis ideas y se me hace bastante fácil y natural hacerlo. Me ayudó en la preparación el profesor Juan Pablo Giacobone", explicó la joven.

Agustina vive con su papá y su hermano de 9 años. Ellos son quienes la acompañan en cada paso que da en su vida.

Para poder participar le solicitaron que escriba un texto, un ensayo, bajo la consigna "Poner el cuerpo, poder e instituciones en la cultura actual". "Me gusta escribir y usar conceptos para que la gente entienda mi punto de vista y generar un cambio, una emoción. Si escribo algo y no termino llorando, para mí no es válido", remarcó. También contó que no sabe qué fue lo que le gustó al jurado sobre su trabajo. "A mi escrito lo titulé 'Cuerpos empoderados' y lo enfoqué desde el fundamento de que los cuerpos no importan. Mi ideología es que la espiritualidad se fomenta. Usé términos para que la gente entienda que no es importante tener complejos por algo estético, sino que debemos ser seres de luz en algún momento", detalló Agustina.

La primera instancia fue virtual y al superar ese nivel presenció, a través de la plataforma Meet, un encuentro con todos los participantes; cada uno defendía su trabajo en una exposición verbal. "Ese mismo día nos dieron las devoluciones. Solo me notificaron que gané en primer lugar y que defenderé mi ensayo, el mismo, frente los estudiantes más sobresalientes de Argentina", sostuvo.

La estudiante de "la Da Vinci" consideró una gran oportunidad la invitación de la escuela a participar del certamen. "Siempre vi la escritura como un hobbie, pero no es algo con lo que me imagine ganándome la vida. Yo quiero estudiar psicología forense y criminalística; eso deseo ser más adelante", puntualizó.