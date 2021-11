Colores, sabores y bailes: diez colectividades coparon el Molino

La explanada del Molino Fénix volvió a llenarse de colores en la tercera fiesta de las colectividades. Cerca de doce mil personas recorrieron el predio para conocer más sobre la cultura de las diez comunidades que fueron invitadas. También saborearon los platos típicos y aprendieron sobre los bailes tradicionales de cada lugar.

Con casi 29 grados que se hicieron sentir, el público comenzó a llenar el predio poco después de las 20:30. A lo largo, las carpas atraían a grandes y chicos con sus aromas. Allí, las comunidades de Ucrania, Alemania, España, Argentina, Cuba, Colombia, Líbano, Alemania del Volga, Brasil y México prepararon diferentes comidas y tragos. Hubo desde propuestas saladas como tamales, tacos, pizzas, empanadas árabes hasta postres, que entre los más elegidos estuvieron la selva negra y la torta rogel. En la lista de precios, las porciones de cada comida costaron entre $300 y $500 y la bebida rondó los $200.

La mayoría de los participantes vistió los stands con sus banderas y los colores que representaban a cada país o región, otros sumaron libros, discos o vestimentas para contarles a los que paseaban la historia de cada pueblo.

Para las colectividades, volver a compartir sus historias fue “hermoso y gratificante”. Así lo describió Leonor Della Mea representante de la región Friuli-Venecia Julia, Italia. “Estamos muy contentos de volver a sumarnos y poder estar con la gente. Esta es una fiesta que nos une a todos y eso nos gusta mucho”, añadió mientras se preparaba para subir al escenario.

Paula Sosa Ríos y su familia representaron a Cuba, y deleitaron a los visitantes con mojitos y cuba libres. “Para nosotros es re lindo poder hacer esto, participamos desde hace varios años y le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, a esta altura del año nos mentalizamos y nos preparamos. La gente viene a preguntar, consultar y conocer”, dijo la joven.

Belén Koenig, de la carpa de Alemania del Volga, contó que desde hace diez años comparten la cultura de su comunidad. “Vinimos con toda la energía como siempre, preparamos muchos platos dulces, trajimos las salchichas que tanto le gustan a la gente y mucha cerveza”, destacó.

En el espacio que ocupó el equipo de Colombia, las filas de gente eran constantes. “Trajimos mucha variedad: tenemos arepas de huevo, tamales, empanadas, hicimos licuados con frutas tropicales. Nos ocupamos de todo para que la comunidad disfrute y pase una noche con muy buena onda”, expresó Mónica Manjarres.

Mientras se acercaba la medianoche, una tormenta que no se concretó amenazó con viento y lluvia, pero eso no detuvo la marcha de las familias y grupos de amigos que no paraban de llegar.

En el escenario se pudieron lucir todas las banderas, que pasaron una por una en las manos de sus escoltas. También hubo música con “Checho” de Batista y Damián Rodríguez. Luego Los Cumpas le pusieron humor y risas al cierre.