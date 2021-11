Llega "Bruma", la muestra visual de Glemende

Como la bruma, fenómeno atmosférico que se compone de partículas de agua suspendidas en el ambiente, el artista visual Lucas Rodríguez, mejor conocido como Glemende, quiso utilizar ese concepto y transformarlo en arte. Así creó "Bruma", su muestra de arte visual que cambió las partículas de agua por puntos, la unidad mínima en el arte, y las hizo coincidir en sus trabajos en forma de imagen. La exposición se puede visitar en el bar cultural Casa Mollo hasta mediados de diciembre, todos los días a partir de las 18.

"Mi intención es crear una nube en el ambiente y que cada espectador sea quien cierre el concepto de cada obra", expresó Glemende, quien expuso anteriormente en muestras colectivas y esta es la primera vez que le brindan la posibilidad de hacerlo solo.

El artista agregó que lo que pretende con su trabajo es "la armonía entre lo urbano y lo clásico; jugar con lo digital y lo analógico".

Hace cinco años que Lucas decidió utilizar a Glemende como su marca personal y dejar que sea la palabra lo que distingue su trabajo del resto. "Es el equipaje que me traje de Mendoza cuando me vine a estudiar diseño gráfico a San Luis. Creo que algo que me gustan son los horizontes, los nuevos desafíos. El barco de mi logo expresa eso: un medio para descubrir cosas nuevas", agregó.

Lucas se interesó en su infancia por el arte y sus diferentes disciplinas, y con el tiempo le dio lugar a lo visual para terminar de armar su estilo. Glemende siempre dibujó en su casa y hasta realizó varios murales para su familia. Cuando llegó a San Luis a los 18 años, se anotó en todos los cursos que se le cruzaron por su camino y ganó varios concursos locales de muralismo y grafitti; así comenzó a posicionar su estilo frente al resto.

"Relacionado al arte, intento combinar varios géneros: la fotografía, la escultura y la poesía, entre otros. Siento que todo el arte está muy ligado entre sí. Me gusta mucho jugar con el muralismo, el dibujo, el collage y la escultura en mis obras. Últimamente utilizo la modalidad digital para el armado, ya que se tiene mucho más control, aunque lo analógico nunca deja de sorprenderme", explicó Rodríguez.

En sus obras se observa la variedad de estilos y herramientas, así como los colores y la delicadeza de sus elecciones.

"Creo que la pandemia fue un reencuentro necesario que cada uno se debía a sí mismo. Experimenté sensaciones que hacía mucho no sentía, por estar en modo automático. El confinamiento me ayudó a experimentar estilos y, sumado al tiempo y la herramienta internet, pude hacer cursos online para perfeccionar mi trabajo", concluyó Glemende, quien no dejó de sumar nuevas estrategias para que su obra se vea única e irrepetible.

DÍA: Hasta mediados de diciembre

HORA: A partir de las 18

Lugar: Casa Mollo

ENTRADA: Gratis