Nahuel Pennisi vuelve a San Luis con su show “A solas”

Sus ojos se esconden detrás de los párpados y es suficiente para que dentro de su cabeza Nahuel Pennisi imagine las situaciones que acontecen a su alrededor. El cantante sabe que al tocar sus canciones se encuentran esos mismos sentimientos que lo invaden al momento de oír los aplausos de sus seguidores. Hace mucho tiempo que quería regresar a San Luis, la provincia a la que describió como una de las más queridas de su mapa musical y que lo recibió en los inicios de su carrera. Este jueves comienza la gira, que lo llevará primero por la Villa de Merlo, en la sala “Amigxs”; seguirá este viernes en el auditorio “Morrison” de Villa Mercedes y finalmente el sábado en el auditorio “Mauricio López” de la UNSL, en San Luis capital. Los tres conciertos comienzan a las 22 y las entradas cuestan 1.500 pesos.

Pennisi regresa con su show “A solas”, en el que decidió viajar con su guitarra como única compañera. En el concierto tocará las canciones que se encuentran en “Renacer”, el disco que lanzó en 2020. Además, estarán los temas que conforman sus demás trabajos y algunos clásicos de la música popular que ya tienen la marca personal de Nahuel.

“Cuando nos encontramos con el público en este tipo de conciertos todo se vuelve más íntimo y emocionante. Eso lo pude vivir en cada una de las ciudades que recorrí, adonde sentí la calidez y me demostraron que disfrutaron cada canción. Extraño mi banda que quedó en Buenos Aires, aunque lo acústico me remonta a los principios de mi carrera y eso me llena de nostalgia y alegría”, contó el guitarrista en comunicación telefónica con etc.

Para el artista, quien incursiona en el arte desde los 4 años y en su adolescencia decidió volcarse de lleno a la música, la ceguera no fue un impedimento para darle rumbo a su vida y crecer como artista. “Disfruto los shows como si fueran los últimos y respiro el mismo sentir con la gente que me viene a escuchar. Con esta gira me di cuenta que la soledad escénica también me gusta”, agregó Pennisi.

Además, el disfrute es algo que implementa en cada cosa que realiza en su vida diaria. Desde su paternidad, los tiempos libres y en los momentos de composición, cuando surgen nuevas canciones, que siempre busca un momento para sacarlas a la luz. “En los meses de confinamiento me afiancé más a mi familia, pasé tiempo con mi pequeño hijo, con mi madre y mi pareja. Estuvimos en Tucumán y también comencé a preparar el show que luego me llevó por todo el país”, contó Nahuel.

El cantante recordó sus primeras presentaciones en San Luis, cuando era habitué de las peñas folclóricas de Merlo. Tanto creció su carrera que expresó que aún le cuesta dimensionar que el público también se agrandó con el paso del tiempo. “No soy el mismo musicalmente, quizás, porque mis canciones se escuchan en otros lugares, colaboré con grandes artistas y la gente me conoce, me sigue más que antes, pero sí soy ese joven que busca en la música el amor y la compañía, que disfruta cada verso que interpreta y que siente el cariño de la gente en su corazón”, concluyó.