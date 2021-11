El Correo Argentino advierte sobre una nueva modalidad de estafa

Una puntana evitó ser estafada por un supuesto mail del Correo Argentino, cuyas autoridades advirtieron este jueves a los usuarios acerca de esta nueva modalidad de estafa en la que piden fotos del DNI, del rostro y una suma de dinero.

El mail que ha llegado a distintos buzones electrónicos simula ser del Correo Argentino e informa que la “encomienda procedente del exterior se encuentra disponible” y que ya está lista para la entrega. Además, muestra datos personales como el DNI y el número de teléfono del receptor.

Con la excusa de retirar ese paquete, requieren datos biométricos y más de 10 mil pesos, que serían “aranceles de la aduana”.

La empresa de mensajería actuó con inmediatez y publicó un mensaje de advertencia a través de un video en sus redes sociales. Las recomendaciones son: no enviar datos personales, no transferir ningún monto, no cliquear links ni descargar material adjunto y marcar al remitente como spam.