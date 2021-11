"Perseguir un estereotipo de belleza es muy perjudicial"

Inocente y a la vez siniestro. Con esas características, Naomi Preizler, exmodelo top, creó a su alter ego, Muñeki77a, un personaje que trajo a la vida para —en sus palabras— poder hacer todo lo que Naomi no podía. Entonces, Muñeki77a es una vía de expresión musical y artística de la joven de 29 años, con la que crea piezas cargadas de ironía y humor negro que empodera a la mujer y arremete contra la cosificación y el maltrato machista. Su último single, “Miss Sunshine”, es una crítica a los concursos de belleza con niñas, que transporta a través de los sonidos del nü metal y el hyperpop a un escenario gore, de malicia y zombies con sonidos mecánicos, screamers y susurros especiales para una noche de Halloween.

La carrera de Naomi comenzó en las pasarelas internacionales. De adolescente ya desfilaba para diseñadores de renombre como Chanel, Givenchy, Balenciaga, Alexander Wang, Vivienne Westwood y Jean-Paul Gaultier. Fue allí donde su pasión por el arte la encontró. Mientras esperaba en la fila para los castings y fittings, Naomi aprovechaba ese tiempo para dibujar mujeres, "caras reflexivas" y autorretratos.

Siempre inquieta, la artista se abocó de lleno a su faceta musical y para 2019 sacó su sencillo “Fama de puta”, un hit que se hizo viral en menos de 2 meses y llegó a los 2 millones de vistas en YouTube y que la posicionó como una de las artistas femeninas más disruptivas del momento.

“Muñeki77a es un personaje que roza dos extremos, por un lado la ternura y por el otro lo macabro. Está en el mundo de la poesía infantil con cosas del terror y del gore, hace que estos dos géneros convivan en una persona que da ternura, pero que también es maliciosa en algún punto”, explicó Naomi en una charla que mantuvo con Cooltura.

Su interés por la música nació como un medio para expresarse. “Me pareció un lugar donde pueden convivir un montón de cosas, no solamente la música, sino también lo visual, lo performático y lo actoral, me parece un universo muy amplio. Además, es gratis porque todo el mundo puede escuchar música”, sostuvo.

La artista calificó a su estilo como un híbrido, muy difícil de encasillar en un género en particular. "Hace ya un tiempo, cuando empecé a hacer música, incorporé sonidos más del pop y después me pasé a lo urbano y el trap. Ahora estamos en un momento en la pandemia y en la pospandemia, donde todos los artistas que hacían trap empiezan a ramificarse. Lo que tiene la música hoy en día, sobre todo en el género del trap y el urbano, es que todo el tiempo se reinventa y busca influencias de muchos otros géneros como el reguetón, lo electrónico o cosas del metal”, analizó.

Las letras de Muñeki77a tocan temas como los trastornos alimenticios y la distorsión de la imagen, el abuso y el empoderamiento femenino, todo a través de una puesta en escena que no escatima en imágenes oscuras, sangrientas y caníbales dignas de una película de terror. Preizler aprovechó su pasado como modelo para cuestionar, criticar y atacar ferozmente a un mundo que la sometió a muchas situaciones difíciles.

Su último show, llamado "El Banquete de Muñeki77a", que presentó en Lucille en Palermo, es el universo de este personaje cuya historia comienza con ella matando y comiéndose a su abusador. “El banquete es una mesa de té donde Muñeki77a se sienta y está con un conejo gigante que es su amigo. Traté de meter mis temas de antes con los nuevos y crear una historia con una escenografía que hice yo y un montón de objetos y diferentes vestuarios”, reveló.

El show tiene tres bloques donde la protagonista cambia el vestuario, y constituyen tres momentos muy marcados sonoros y lumínicos. El primero es el más alegre. El segundo es más triste y oscuro; y el tercero es el más hard core extremo.

"Es un show muy teatral, lo creé en pandemia con la idea de que la gente iba a estar sentada, entonces me pareció una buena manera de hacer un show sin la necesidad de que el público esté agitando y saltando. El debut fue para la noche de Halloween y el público estaba muy atento a lo que sucedía. Fue muy visual, pasaron mil cosas en escena, es otro flash”, detalló Naomi.

La artista aseguró que le gusta armar universos diferentes. “Cuando era Naomi en la música, era muy realista, muy literal y la pandemia me generó esa necesidad de poder crear algo fuera de lo que estábamos viviendo, tan aburrido”, afirmó.

Para Naomi, si bien la experiencia del mundo de la moda le enseñó a ser muy profesional, “perseguir ese modelo de estereotipo de belleza es muy perjudicial".

Quienes no lo tienen deben sufrir un montón de cosas, como no aceptarse a una misma como es, estar todo el tiempo queriendo agradar y no solo desde lo físico, sino también desde el comportamiento, tener que ser una "lady". "Como modelo me pasaba que no sabía si estaba hablando mucho o poco; cómo sentarme, incluso tuve que ser alguien que no soy. En cambio con el arte, con la música, eso no importa; igual ese canon se repite en muchas industrias, pero en la moda es peor”.

En su experiencia como modelo, la joven entendió muchas cosas. Algunas las pudo comprender una vez que se deshizo de la profesión, que sin embargo, algunas cosas le enseñó. "Trabajando para lo mejor de lo mejor aprendés a ser profesional y cómo trabajar. A mí me sirvió un montón. Soy muy exigente conmigo y con los demás”, indicó.

La artista continúa creando y aseguró que ahora trabaja en canciones nuevas con melodías cercanas al punk y tiene planeado hacer algunos shows más en el verano. “Estuve pensando en salir al exterior, porque me siento más identificada con la música de los artistas de afuera; me cuesta encontrar en Argentina un nicho del estilo que hago, aunque hay un par que están yendo hacia ese lado. Me gustaría ir a Los Ángeles porque hay una movida interesante de hyperpop y por su cultura se permiten ir un poco más allá. A veces me siento 'poco latina' para estar en Latinoamérica”, soltó.