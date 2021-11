Dospu continuará con una atención médica reducida

La obra social de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) decidió que continuará con una atención reducida, debido al conflicto de intereses que mantiene con el Círculo Médico de San Luis, que a principios de esta semana suspendió las prestaciones de manera indefinida. Así quedó establecido este jueves, tras una reunión informativa que las autoridades de Dospu mantuvieron con sus afiliados.

Durante el encuentro realizado en el Polideportivo de la UNSL, el presidente de la mutual, César Almeida, comunicó los planteos de la entidad de profesionales de la salud de la capital puntana, que solicitó un incremento de más del cien por ciento en los valores de las consultas. Luego de dos horas de debate, los propios damnificados concluyeron que la exigencia es inviable de abonar y calificaron el procedimiento del Círculo Médico como una maniobra "extorsiva".

"Es una situación muy grave para todas las familias de la docencia universitaria y del sector no docente, debido a que cortaron de manera unilateral las prestaciones, a pesar de que el directorio de Dospu había cedido a todas las peticiones por un nuevo convenio. Entendemos que es imprescindible que los afiliados respaldemos las negociaciones llevadas adelante y demos nuestro apoyo, pero hay que dejar en claro que vamos a poner un límite a estos planteos extorsivos, porque dejan sin el servicio de salud a todas las personas que trabajamos en la universidad", indicó el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Diego Costa, quien participó de la reunión junto a unos cincuenta trabajadores de la casa de estudios.

Según explicó Almeida, la propuesta elevada a la entidad de los médicos incluyó una suba general del 48 por ciento hasta febrero, una cifra que se calculó de acuerdo a los aumentos salariales que percibieron los universitarios en el último año. Pese a que hasta la semana pasada todo indicaba que ambas partes llegarían a un acuerdo, el titular de Dospu dijo que la entidad de los profesionales de la medicina suspendió la atención a partir del lunes, sin mediar otra instancia de diálogo.

Ante la falta de servicios en consultorios externos, Dospu informó que los afiliados pueden concurrir a los servicios que la obra social presta en su sede de la calle Chacabuco, como también a las clínicas Italia y Cerhu.

"Hay una gran diferencia entre las obras sociales universitarias y el resto, en nuestro caso no hemos recibido un peso de parte del Estado, pese a que somos parte de su estructura, no así como sucedió con otras entidades que recibieron apoyo o como pasó con las prepagas, que lograron que se les otorgara un incremento. Con Dospu no fue así y es una situación que la deja en una gravedad que no va a tener salida si el Círculo Médico se mantiene en esta postura", sostuvo Costa.

Dijo que el financiamiento de la mutual universitaria es con el 3 por ciento de los sueldos de cada empleado, mientras que las autoridades de la UNSL aportan el 6 por ciento.

Contrapropuestas

Durante la reunión informativa de Dospu, los afiliados realizaron diferentes contrapropuestas para superar el conflicto de las prestaciones suspendidas por el Círculo Médico.

Entre las más destacadas estuvieron las de oponerse a abonar lo exigido por el Círculo Médico, hasta convocar a una asamblea a otras obras sociales que atraviesan por la misma situación y generar convenios particulares con los profesionales de la salud. Además, hubo consenso para realizar una protesta pública para denunciar "la actitud corporativista" asumida por la entidad médica.

El Círculo Médico reclama que la obra social asuma el pago del IVA

El presidente del Círculo Médico de San Luis, Rodolfo Toloza, explicó que uno de los principales puntos que ocasionó la ruptura con Dospu fue por la falta de pago del IVA en las consultas y prácticas. Según afirmó, realizaron una consulta vinculante en la AFIP, que determinó que la entidad universitaria debía afrontar el 21% correspondiente a impuestos.

"Como Dospu es una dirección de obra social y no una obra social, ni una prepaga, la facturación es gravada con IVA. Eso ocasionó un detrimento de un menor valor percibido por aquellos profesionales que figuran como responsables inscriptos ante la AFIP. Es un tema que planteamos a principios de este año, junto con la Asociación de Bioquímicos y el Círculo Odontológico, en una reunión que mantuvimos en el Consejo Superior con el rector, Víctor Moriñigo", sostuvo Toloza, en declaraciones a Radio Universidad.

Además, el titular del Círculo Médico dijo que para cubrir ese impuesto, la asociación destinó entre 300 mil y 400 mil pesos por mes para evitar que el pago quede a cargo de los profesionales de la salud.