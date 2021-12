Proyectan que hasta febrero lloverán casi 300 milímetros

Un estudio elaborado por el equipo de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) indicó que para diciembre, enero y febrero la lluvia acumulada en San Luis estará por encima de los 290 milímetros.

El análisis, realizado junto al prestigioso investigador Vicente Barros, comparó los datos de las precipitaciones de los últimos 30 años que fueron obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional y de la REM, con números actuales sobre el comportamiento climático para determinar si la tendencia seca de La Niña se mantendrá o si habrá mayores probabilidades de lluvia en el período diciembre-febrero.

La investigación indicó que hay un 70 por ciento de probabilidad de que en los próximos meses la lluvia en San Luis esté por encima de 290 milímetros y para la zona de Villa Mercedes, esa posibilidad tendrá un umbral de 220 milímetros.

"Se tomaron datos de 30 años atrás y a partir de esos números se obtuvieron valores normales donde se puede simular cómo serán las precipitaciones el próximo trimestre, que podrán ser con valores por encima de lo normal, por debajo de lo normal o un valor normal", explicó la REM.

Aseguraron que en el próximo trimestre, la provincia de San Luis no se verá afectada por La Niña, como sí otras provincias. "El fenómeno depende de las latitudes en donde viva uno; en el norte La Niña puede causar efectos que en estas latitudes no causaría. No nos va a impactar por el hecho de que donde estamos situados, las lluvias serán normales y no va haber sequía durante este período", resaltó el organismo.

Cota baja en los diques:

San Luis Agua informó que actualmente los 21 diques provinciales se hallan en su mayoría con baja cota, pero es normal, debido a que en esta época recién está comenzando la temporada de lluvias. "Hay una falta grande de agua, pero con el transcurso de estas semanas, las precipitaciones irán aumentando hasta llegar al grueso de las lluvias que se producen a fines de enero y principios de febrero", detalló el jefe del Área Ríos, Daniel Torres.

Si bien hubo precipitaciones estos últimos días que aumentaron los caudales de los ríos que alimentan los distintos espejos de agua, no tuvieron el volumen suficiente para colmarlos.

La cota de cada dique varía de acuerdo a sus características; cada uno tiene un cierto tipo de nivel para poder manejar el agua que se deberá suministrar después para el consumo. "Con las lluvias de enero y febrero llegaremos a una cierta altura, que dependerá del espejo de agua si se va a considerar la necesaria para abastecer a todo el sistema en época invernal", describió.

Redacción