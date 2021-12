Bajan las retenciones para 40 productos de economías regionales

El gobierno nacional tomó una decisión que favorece a más de 40 productos de las economías regionales, ya que les redujo o directamente les eliminó los derechos de exportación. Hizo lo mismo con otros alimentos que se cultivan de manera “orgánica”.

En el decreto 851/2021 dispuso cambios en las alícuotas para una serie de mercaderías, entre ellas algunas variedades de maní, lo que provocó alivio en muchas empresas cordobesas que lo venían reclamando de hace rato.

El maní "confitería", tanto con cáscara como partido, que pagaba 7% de retenciones, a partir del 1° de enero abonará 4,5%. En tanto que el "blancheado" (sin cáscara) pasa del 5 al 3%. Otro dato destacado, según el sitio AgroVoz, es que los maníes elaborados (saborizados o con alguna cobertura) directamente no abonarán retenciones, cuando venían pagando 5%, a excepción de los envases inferiores a dos kilos, que no tributaban, pero es una modalidad que casi no se utiliza en el mercado.

En cuanto a los productos exportables, el aceite de maní, que tenía una alícuota del 7%, ahora pagará 4,5%. Otro producto que se exporta desde Córdoba en grandes cantidades es el maíz pisingallo, que tampoco pagará retenciones desde 2022, cuando hasta el último día de 2021 estará abonando un 5%.

Pero no solo el maní fue beneficiado: lo mismo sucederá con la sémola de trigo, maíz y centeno en envases de hasta 2,5 kilos, que dejan de pagar derechos de exportación definitivamente.

La harina de maíz en bolsas de hasta 20 kilos tributará una alícuota del 3% (antes contaba con un 5%), mientras que los copos de cereales, el almidón de trigo y de maíz y la fécula de papa y de mandioca estarán libres del impuesto (pagaban un 4,5%).

En paralelo, el Gobierno le quitó los derechos de exportación a productos que “revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el organismo competente”.

También redujo en cinco puntos porcentuales las retenciones para exportaciones de soja, trigo y maíz y sus derivados que hayan sido cultivados de manera "orgánica"; es decir, sin agroquímicos.

En este caso, el fundamento es que “la producción orgánica implica la elaboración de alimentos diferenciados mediante la aplicación de técnicas y prácticas tendientes a la preservación del ambiente y la sustentabilidad. El citado modo de producir genera una mayor utilización de mano de obra respecto de la producción convencional, el restablecimiento de los suelos y una alternativa válida para un país que busca ampliar su oferta exportable de alimentos diferenciados".