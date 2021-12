"Me dicen que hay que cerrar con el fondo pero no me aprueban el presupuesto"

El presidente Alberto Fernández cuestionó este sábado a los dirigentes de la oposición que le dicen que "hay que cerrar" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero "son los mismos" que no aprueban el Presupuesto 2022.

"Los que me dicen que hay que cerrar con el fondo no me aprueban el Presupuesto y además me apuran", apuntó Fernández al participar del acto en que el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Durante la actividad que se realizó en la mítica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón, el Presidente continuó: "Y lo que es peor, la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron".

"Lo que pido es un poco de honestidad intelectual, dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon", subrayó.

NA/FQ.