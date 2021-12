—¿Qué tiene la novela de Julio Verne y Roberto Bolaño, los dos escritores que admiras?

—Los libros de Verne eran como las puertas del armario de Narnia, el pasaje a un mundo muy diferente al mío, que Verne creaba magistralmente proyectando una imagen tras otra, eligiendo los detalles justos y necesarios para que mi mente pudiera visualizar lugares donde jamás había estado. En cambio, Bolaño es el estilo, es la prosa que te sostiene en un estado de gracia y no te deja caer nunca, uno de los escritores con más recursos estilísticos que he leído en mi vida.

—La Iglesia tiene un papel importante en la historia, quizás por tu paso por una escuela salesiana están vistas desde una óptica benévola.

—El brazo “evangelizador” del Ejército tuvo un rol nefasto en la invasión argentina a la Patagonia. No solo fueron cómplices ideológicos, sino también responsables directos de muertes, como en el caso de los selk'nam recluidos en la isla Dawson, una especie de campo de concentración armado en una isla en el estrecho de Magallanes, donde llevaron (a morir) a centenas de hombres, mujeres y niños. Manuel, el protagonista de la novela, es muy consciente de eso y busca todo resquicio posible en la congregación para llevar adelante su defensa de los tehuelches, concretar su plan de demostrarle al mundo que los tehuelches son un pueblo elegido por Dios. Uno de esos resquicios son los dos misioneros Jiménez y Murch, que están más alejados de la burocracia por pasar la mayor parte del tiempo visitando estancias.

—¿Cuál es el papel que tiene la naturaleza en la historia?

—La naturaleza es todo, y nosotros somos parte de esa naturaleza. La mayoría de los pueblos originarios de lo que hoy llamamos Argentina tenían una relación de mucha más humildad y respeto ante la naturaleza. El capitalismo y el utilitarismo europeos son los que imponen la idea de que se puede arrasar con todo.

—¿La distancia le otorga a Manuel la perspectiva para ver a su pueblo tal cual es?

—A veces cuanto más te alejás, más te acercás a tu origen. Eso le pasa a Manuel y también me pasó a mí. Yo viví muchos años en EE.UU. y España, tuve muchos años una pareja en la cual nuestro idioma era el inglés, sin embargo en mi escritura me he ido acercando cada vez más a mi origen, a esa estancia en el lago Cardiel donde, de alguna manera, me hice mestizo. Las razas no existen, son invenciones europeas para subyugar al otro. No tengo ancestros indígenas (desgraciadamente) y me crié con todos los privilegios que tienen los blancos en este país, pero siento que haber compartido tantas horas con estos hombres mapuches y tehuelches en una etapa formativa de mi vida de algún modo me hicieron mestizo. Y no lo digo como intento de apropiación cultural, sino desde una profunda humildad y respeto por su visión del mundo, por su historia y por sus tragedias silenciadas.