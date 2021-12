Caso Magalí: prisión preventiva para los dos jefes policiales

La familia de Florencia Magalí Morales se anotició este jueves a la mañana de algo que esperaba desde hace más de un año y medio, desde que la joven fue hallada sin vida en un calabozo de la Comisaría 25ª de Santa Rosa. El juez instructor, Jorge Pinto, resolvió el procesamiento de los cuatros efectivos investigados por la muerte de la mujer y, en el caso de los dos jefes policiales, ordenó, además, la prisión preventiva. Pero sienten que todavía hay mucho que luchar, puesto que el magistrado de Concarán no procesó a los policías por el homicidio en sí, sino por el cúmulo de delitos por los que los imputó en un principio, es decir, por el maltrato que tuvieron hacia Morales, por haberla incomunicado tras el arresto, por abuso de autoridad y otros.

El comisario Marcos Dionisio Ontiveros y el exjefe de comisaría Reynaldo Heraldo Clavero fueron procesados por "Aplicación de severidades a un detenido, siendo funcionario policial en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público". Santiago Calderón Salomón, quien junto a Federico Putelli representa a los Morales, explicó que, de acuerdo a cómo procedió la Justicia de la Tercera Circunscripción en otros casos, los jefes policiales serán arrestados y trasladados a la Alcaidía de Concarán. Allí serán notificados de la resolución de Pinto, y en el transcurso del día, llevados al Servicio Penitenciaría de San Luis.

No obstante, una fuente judicial le confirmó a El Diario que Clavero apenas se enteró de la disposición del magistrado, antes del mediodía, se presentó en la mesa de entrada del Juzgado y se puso a disposición de la Justicia. Quedó detenido de inmediato.

María Eugenia Argüello, por otro lado, fue procesada por "Incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario" y Johana Paola Torres por "Incumplimiento a los deberes propios del oficio". Las mujeres deberán presentarse hoy en los Tribunales para ser notificadas de tal resolución.

Si bien no fueron privadas de la libertad, porque los delitos por los que fueron procesadas no lo ameritan, Calderón Salomón comentó que deben acatar una serie de restricciones, como "no salir de la provincia sin aviso, firmar cada tanto un libro", a un margen de que desde que son investigadas por la muerte de la joven "están cesanteadas y no pueden trabajar como policías".

En un breve comunicado, difundido por prensa del Poder Judicial, informaron que la resolución de Pinto cuenta con más de 160 fojas y surge "tras analizarse más de 40 declaraciones, informes periciales, en los que intervinieron 15 peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia de San Luis y de la provincia de La Pampa, y demás elementos de prueba".

"La lectura que hacemos es que, por un lado, si bien habíamos planteado que se ampliara la indagatoria por homicidio, teniendo en cuenta las pericias, esto el juez no lo descartó porque consideró que tal delito se puede trabajar en el juicio oral", rescató Calderón Salomón.

Contó que, aunque han hablado con la familia de la mujer para comunicarle sobre la resolución, aún es muy pronto para definir si apelarán, solicitando la ampliación de la calificación de los delitos endilgados a los policías, o si, lo mejor, será ventilar y tratar de probar el femicidio en el juicio.

De todos modos, subrayó que, si bien los Morales están convencidos de que la joven fue asesinada, también consideran que lo que pasó ayer fue "un paso importante". "Al lograr el procesamiento y el encarcelamiento del comisario y del jefe de comisaría, es como que empiezan a ver el actuar de la Justicia", señaló el letrado.

"Estamos de acuerdo con el procesamiento con preventiva, pero creemos se debe ampliar la calificación; porque si el juez los procesa por las vejaciones que provocan daño a la salud, daños físicos, queda como muy desconectado que Magalí se haya suicidado después. ¿Por qué iba a hacerlo, si antes la golpearon?", explicó Calderón Salomón.

Redacción / NTV