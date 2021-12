Otro golpe al bolsillo: el kilo de pan subirá un 15 por ciento

En los próximos días puntanos y puntanas deberán llevar unos billetes más a la panadería, ya que el kilo aumentará un 15 por ciento y rondará los 160 pesos. El dato fue confirmado a El Diario de la República por el presidente de la Cámara de Panaderos, Juan Calderón. Los comerciantes del rubro aseguran que el incremento se debe a la suba constante del precio de la harina.

Calderón manifestó que la bolsa de almidón subió un 15 por ciento, por lo que deberán trasladar los costos. “Cuando el gobierno nacional dé a conocer el nuevo paquete de medidas tendremos que aumentarlo. Es insostenible”, acentuó. Remarcó que en su panadería el kilo de pan lo tiene a 130 pesos y lo llevará a 150. También señaló que las ventas cayeron un 40 por ciento.

Con respecto al incremento del valor del resto de panificados, explicó que eso lo determinará cada comerciante, dado que no todos utilizan la misma materia prima. “Nosotros la docena de facturas la tenemos a 300 pesos, ahora la pasaremos a 360”, dijo. Según Calderón, estos meses no son los más fuertes para su sector, por lo que para ser competitivos ofrecen también prepizzas, sándwiches de miga, entre otros alimentos.

La semana pasada representantes de panaderos a nivel nacional propusieron llevar el kilo a 200 pesos y congelar el valor hasta el 1° de enero. Luego sugirieron dejarlo en 180.

En relación a este punto, Calderón manifestó que San Luis no está en condiciones de poner el kilo a 180 pesos, tal como lo proponían a nivel nacional. “Ponen un piso muy alto. Las provincias más grandes son las que aceptaron, dado que están dentro de la Federación Argentina de la Industria del Panificado”, dijo.

El propietario de una panadería ubicada en avenida Serrana, de la ciudad de La Punta, Ramón Herrera, comentó que el valor del pan está muy por debajo de lo que debería estar dado que en el último mes la harina ha tenido subas escalonadas. “No hemos ajustado el precio real y la materia prima sigue en aumento. Muchas veces resignamos ganancia, pero se hace insostenible”, explicó. Frente a este panorama precisó que se verá obligado a retocar el precio, ya que actualmente el kilo sale 140 pesos y lo subirá un 15 por ciento, por lo que pasará a valer 161.

Sobre el congelamiento del precio del pan, Herrera señaló que en San Luis es imposible venderlo a ese valor porque la gente compraría menos. “Ese tema nos excede y somos el último eslabón en la cadena. Los proveedores y servicios generales no mantienen los precios, al contrario, por lo tanto tampoco podemos hacerlo nosotros”, remarcó Herrera. En enero de este año una bolsa de harina de 25 kilos le costaba 600 pesos, mientras que este mes la pagó a 1.200. “Subió un cien por ciento. Indudablemente no se pueden mantener los valores iguales. Algo tenemos que retocar”, dijo el comerciante. Señaló que el resto de los productos como sándwiches y facturas han sufrido incrementos. “Subieron gradualmente un 4 por ciento, eso en dos meses es un montón y no hay manera de compensarlo”, aseguró. En su local, la docena de facturas actualmente sale 450 pesos. Sobre la modalidad de compra de los clientes, precisó que ya no llevan el pan por kilo, sino que lo hacen de manera fraccionada.

Gabriel Bosso, encargado de un comercio ubicado en avenida España esquina Chacabuco, resaltó que por el momento no han modificado los valores, pero que lo evaluarán la próxima semana. Actualmente ofrecen el kilo de pan surtido a 150 pesos.

Canasta navideña

En consonancia con lo que se pide a nivel nacional con respecto al precio del pan, el secretario general del Sindicato de Panaderos de San Luis, Darío Martinelli, propone que también se congele el valor de la canasta navideña. “Siempre cuando hay un retoque en el valor de la nafta o el dólar automáticamente suben los insumos. Nosotros como sindicato nos preocupamos por los trabajadores. Ya tuvimos paritarias y se aumentaron los sueldos, por lo que los propietarios de las grandes panaderías no van a tener inconvenientes con esa parte, por eso pedimos que mantengan los precios. Queremos que las familias puedan acceder a un pan dulce, que no esté tan caro”, destacó.