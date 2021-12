Una noche a puro cócteles en mitad de semana

El cachengue, el turreo y el rkt se apoderarán de Casa Mollo, en Rivadavia y Pedernera, cuando Agustín Ganzer, alias "Ganzer Dj", despliegue su magia en la cabina del patio trasero de una de las casas más emblemáticas del centro puntano. La cita es hoy a las 23 con entrada libre y gratuita.

A "Ganzer Dj" la música le apasiona desde hace muchos años, al principio su afición eran los ritmos electrónicos, pero con el tiempo encontró en la cumbia un gusto especial que ahora lo lleva a tocar por diferentes clubes de la provincia.

El joven de 21 años es un autodidacta y melómano que desarrolló casi instintivamente su destreza por mezclar sonidos de diferentes géneros. Su escuela fue una computadora, internet y YouTube. Con eso y algún que otro curso, "Ganzer Dj" logró posicionar su música en lo más alto de San Luis. Con más de 3 millones de reproducciones en Spotify, el joven quiere romperla el año que viene, alcanzar las 20 millones y salir de gira por todo el país.

“De chico me gustaba mucho la electrónica y odiaba la cumbia, no me gustaba ni salir. Y cómo son las vueltas de la vida, que cuando crecí empecé a salir a bailar a los clubes y me empezó a gustar. Comencé con los remix de cumbia y a probar. Descubrí que me gustaba mucho ser dj, era mi idea poner música y hacer remixes”, recordó "Ganzer Dj".

Cuando tenía 18 años se trasladó a Córdoba para estudiar diseño gráfico, cursó dos años de la carrera y finalmente decidió dejarla. Más tarde continuó con Producción Musical, pero finalmente emprendió el aprendizaje por su cuenta y ahora se dedica de lleno a la producción y mezcla de sonido. “Cuando empecé con esto no sabía nada, ni cuáles eran las notas y aprendí de cero, obviamente hice un par de cursos para aprender más, pero me capacité solo, por así decirlo”, contó.

Desde sus comienzos, el músico puntano tuvo mucha llegada al público. “Tuve unos años muy buenos, y ahora un sello discográfico que se llama One RPM Latino, que es una plataforma de distribución digital de música, está editando mis canciones”, sostuvo y enumeró: “Tengo varias reproducciones. En Spotify tengo 80 mil oyentes mensuales, hasta hace un tiempo contabilizaba 150 mil. En YouTube somos 1.700 suscriptores y en Instagram tengo casi 4.000 seguidores”.

“Creo que hay que empezar a darle más importancia a la movida cultural en San Luis y a los artistas puntanos, hay demasiados talentos y estaría bueno que salgan a la luz. Ser artista acá es una lucha, hay poco o nulo reconocimiento y es muy difícil llegar a que te vean”, reflexionó "Ganzer Dj".

DÍA: Miércoles 22 de diciembre

HORA: 23

LUGAR: Casa Mollo

ENTRADA: Gratis