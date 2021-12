Lucero, el DT campeón: "Sabía que no tenía margen de error"

Cuando tomó la conducción del Sporting Club Victoria, el 25 de enero de 2020, tenía una obligación tácita que estaba disfrazada de objetivo: devolver al "Albinegro" a primera división en el menor tiempo posible. Y lo hizo el 22 de diciembre de 2021. Tras una pandemia que aún no termina y 697 días, el "Pato" Javier Lucero y un grupo de jugadores con mucho sentido de pertenencia lograron concretar el tan ansiado "operativo retorno" tras derrotar al Deportivo La Punta por 2 a 1 en la súper final anual disputada en el "Juan Gilberto Funes".

"No damos más de la alegría, lo necesitábamos y lo queríamos muchísimo. Han pasado algunos días desde que conseguimos el ascenso, pero me encuentro gente en la calle que es del club que me demuestra el cariño, me agradece y me dice que ellos deseaban esto tanto como nosotros".

Mirando hacia atrás, con el objetivo cumplido, la empresa que encaró Lucero no era fácil. Victoria fue desafilado de AFA en 2019 tras el escándalo en la serie frente a Peñarol de San Juan en el Torneo Regional Amateur, luego indultado, y debía arrancar desde el subsuelo del fútbol local y prácticamente renacer.

"Sabía el desafío que tomaba, la responsabilidad que tenía, pero sobre todo disfruté estar en un club tan grande como Victoria. Era consciente de que estando acá no iba a tener margen de error".

El primer torneo de Victoria fue superlativo, se coronó campeón invicto derrotando en la final a Deportivo Fraga, en el encuentro jugado en La Pedrera, lo que les aseguró dos chances de ascenso.

Hay elecciones en el club y veremos cómo sigue todo. Yo tengo ganas de conseguir más objetivos con Victoria.

El segundo semestre tuvo dos momentos críticos: las partidas de Kevin Videla y Mauro Baigorria, ambos convocados por Naschel Unidos y EFI Juniors para jugar el Regional Federal Amateur; y el segundo fue quedar eliminados en cuartos de final frente a Deportivo La Punta, que le puso fin al sueño del ascenso directo.

"Fue difícil la partida de Mauro y Kevin, sobre todo por lo que nos habían aportado en el primer semestre, pero todos los jugadores desean jugar torneos regionales. Pudimos reemplazarlos y la estructura no sufrió. Lo de la derrota con La Punta fue duro de asimilar, porque empatamos ese partido y la diferencia fue mínima en los penales. Pero lo más impresionante fue que al día siguiente de quedar eliminados todo el plantel se presentó a entrenar pensando en ganar la súper final. En eso fueron claves los referentes del plantel que levantaron a los más jóvenes", describió Lucero.

El Clausura siguió sin el Sporting y fue para el Deportivo La Punta, algo que en el barrio CGT se vio con muy buenos ojos.

"Todo el plantel quería volver a jugar frente a La Punta. Primero como una especie de revancha y también porque se lo merecían. Preparamos a conciencia esa final y por suerte salió todo lo planeado", repasó el "Pato".

La final arrancó torcida para el Sporting, gol en contra a los 3 minutos y a remar de atrás todo el partido. "Después de ese gol el equipo tuvo personalidad y siguió jugando de la misma manera, pudimos llegar al empate en el primer tiempo y lo dimos vuelta y hoy podemos festejar como merecemos".

Empieza una historia nueva para Victoria, otra vez en la A. De donde salió por un error propio, uno que sabe que no puede volver a repetir, por lo duro que fue el golpe y el camino de regreso.