Santiago Filippa seguirá escalando a pesar de que casi pierde la vida

Santiago Filippa asegura que volvió a nacer luego de casi perder la vida hace unos días en el cerro El Rincón de la provincia vecina de Mendoza. El joven tenía como objetivo alcanzar los 5.364 metros de altura, pero en medio del descanso para llegar a la cima, sufrió un edema pulmonar y debieron rescatarlo de urgencia. Ahora, trabaja en su recuperación, quedó sin secuelas y cuando se lo permitan volverá a las montañas.

“Arrancamos el camino que duró tres días y medio con mi compañero Yanel Roldán. Nos aclimatamos e hicimos bien los pasos, porque no subimos de una, sino que pasamos por todos los campamentos. En todo momento nos medimos la saturación y la presión como tiene que ser, para no tener ningún inconveniente”, contó Filippa, de 26 años.

A unos 4.800 metros de altura, en El Salto Superior, una de las últimas paradas, decidieron acampar durante la noche para descansar. Pero lo que nunca imaginó es que iba a despertarse arriba de un helicóptero de la Policía camino hacia el hospital.

Al momento de acostarse a dormir la saturación era normal, de un 97%. Entre las 6 y 6:30 su compañero de recorrido decide levantarse y llamarlo, pero Santiago no contestaba.

“Intentó despertarme, pero no me movía. Después abrió la bolsa, porque es como un sarcófago, y estaba blanco azulado y con espuma en la boca. Generalmente los edemas te van dando síntomas, pero en mi caso no tenía nada, entonces no pudimos prevenirlo. Llevábamos la ropa correspondiente y botiquines completos; bien preparados para cualquier situación extrema que nos pudiese ocurrir a nosotros o a otra persona”, sostuvo.

De manera inmediata, Yanel se comunicó por medio del handy con emergencias, tomó la saturación y era de 40%. Para lograr que sobreviva, además de hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP), le aplicó ocho dosis de dexametasona.

“A esta droga le llaman el ‘revive personas de la montaña’. No me enteré de nada, tengo todas las marcas en las piernas y en los brazos todavía. Hubo un grupo de rescate increíble con mucha calidad humana. Todos se pusieron a disposición, armaron más equipos por las dudas; hasta rompieron sus bastones, que son muy costosos, para armarme una camilla”, aseguró el joven con emoción.

Asimismo, mencionó que deberá continuar realizándose chequeos y que volverá a entrenar de a poco, ya que el deporte ocupa un lugar muy importante en su vida, porque practicándolo pudo vencer la obesidad.

“Ahora tengo retención de líquidos y estoy bastante duro en cuanto a la movilidad, pero estoy con vida, que es lo más importante. Prácticamente volví a nacer. Voy a volver, estoy acostumbrado a salir a la montaña. No importa llegar a la cumbre, lo que me gusta es estar ahí. De alguna forma u otra les voy a devolver todo el amor que me dieron”, dijo el joven.

Redacción/MGE