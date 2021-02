Narcopolicías: los acusados ampliarían sus declaraciones

Bajo la premisa de deslindar responsabilidades, aclarar el sentido del contenido de unas escuchas telefónicas y responder a acusaciones directas que hicieron algunos policías que ya testificaron en el juicio oral, los abogados defensores de Alejandro Moreno y Francisco Reta, los expolicías acusados de liderar una banda dedicada al narcotráfico, adelantaron que sus clientes podrían ampliar sus testimoniales ante el Tribunal Oral que los juzga junto a Domingo Mendoza, José Tulián y Rolando Condorí Morales, personas apuntadas como miembros activos del grupo.

Sebastián Arabena, defensor de Reta, en diálogo con El Diario señaló que su cliente hará uso de su derecho a ampliar sus dichos, ya reflejados ante el Tribunal Oral Federal la semana pasada. Ese mismo camino recomendaría Aldo Giuliani a su defendido, Moreno. Ayer, en la continuidad del debate, el letrado consultó si, en su momento, su pupilo tendrá la chance de explicar y, de ese modo, revertir las testimoniales de algunos policías que participaron en la investigación y allanamientos que terminaron con la detención de los expolicías provinciales.

A las 9, el debate oral —tal como ocurre desde su inicio— prosiguió de manera mixta, con pocos jueces y abogados en el recinto del edificio de avenida Illia y la mayoría de los letrados, otros magistrados y los acusados siguiendo las acciones a través de videollamada. La mayoría de los implicados observó y escuchó la transmisión desde la Penitenciaría Provincial.

En la ocasión, brindaron su testimonio los policías Denis Páez y Jonathan Figueroa, quienes participaron de los allanamientos sobre un inmueble ubicado en la calle Chile, propiedad de los padres de Alejandro Moreno, allá por el 5 de diciembre de 2018.

"Encontramos un revólver calibre 22, una balanza y pasajes para viajar desde San Luis a Mendoza, celulares y dinero", contó Figueroa. Por su lado, Páez recordó que en el lugar hallaron $200.000 en un bolso y $17.000 en otro sector de la casa, al igual que pipetas de medición.

También contestó preguntas de los jueces y abogados defensores Miguel Gil, un efectivo que hizo tareas de vigilancia durante varias jornadas. Fue consignado en cercanías de las casas de los principales acusados. "Yo andaba a pie y vigilaba los movimientos que hacían cerca de la casa de Reta. Los vi llegar y bajar bolsos y en otra ocasión, con paquetes. Tenían relación con Dardo Otero", relató el policía.

A su vez, Ezequiel Monzón, un efectivo policial que fue jefe de la brigada de calle que actuó en la pesquisa, también relató parte de su labor en la causa. "Nuestro trabajo no fue sencillo. Ellos sabían de inteligencia porque habían trabajado en la fuerza. Tenían muchos conocidos y por terceros averiguaban, querían saber si los estábamos siguiendo o no. Tuvimos que mantenernos en un círculo muy cerrado para que no se filtrara nada de nuestra tarea", destacó Monzón.

"Todo comenzó con un dato que nos acercó un informante. Constatamos la veracidad de sus dichos y pudimos observar que tenían relación con un vendedor, Dardo Otero. Determinamos que 'El Gordo' Reta y 'El Niño de Cobre' Moreno, así les decían, eran los proveedores. Con el tiempo, pusimos todo nuestro material a disposición de la Instrucción", afirmó el policía.

Tras eso, la fiscal Mónica Spagnuolo solicitó que se emitieran una serie de escuchas telefónicas tomadas de los teléfonos de los, en ese entonces, sospechosos con algunos de sus vínculos. Se pudo escuchar a Otero en una conversación con su expareja. También a Diego Tulián con un supuesto comprador de estupefacientes.