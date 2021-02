Un expolicía negó haber integrado una banda que vendía drogas

Ayer, en el Tribunal Oral Federal de San Luis que juzga a los expolicías Alejandro "El Niño de Cobre" Moreno y Francisco "El Gordo" Reta y a Domingo Mendoza, José Tulián y Rolando Condorí Morales por integrar una banda narco reprodujeron 40 escuchas telefónicas de Moreno. Las comunicaciones eran con algunos parientes, personas no identificadas y otros conocidos de él. Aunque en esas comunicaciones nadie habla propiamente de droga, los investigaciones sostienen que, de alguna manera, están en clave y usaban palabras tales como "ladrillo", "rico pollito" y "sanguchito" o expresiones como "se mojaron los libritos" para referirse al estupefaciente. El acusado, en cambio, negó todo y dijo que la Policía y la fiscalía no hacen más que vincular cualquier cosa que diga a la venta de sustancias.

La audiencia empezó alrededor de las 9:30. Si bien, en un principio, los jueces federales, la fiscal y los defensores esperaban oír todas las grabaciones recolectadas durante la investigación, solo alcanzaron a oír las registradas desde dos teléfonos de "El Niño de Cobre". En las comunicaciones hablaba, entre otros, con una tía, un tío y una madrina.

En varias de esas escuchas Moreno conversaba con un hombre que siempre lo esperaba en un taller mecánico y le pedía unos "sanguchitos" porque tenía hambre. "Capaz que en media horita te llevo el auto, así me lo bajas", le decía Moreno al supuesto mecánico, a quien le prometía que después le llevaría el "sanguchito".

En otro audio hablaba con otra persona a quien le decía que sabía de alguien que pensaba "poner una agencia" en San Luis, importante, con vehículos de alta gama. "Él trae la agencia y nosotros vendemos los autos", comentaba. Para la fiscalía está claro que el acusado se refería a la venta de estupefacientes.

En otra ocasión hablaba de una obra que estaba atorada y que necesitaba urgente que la otra persona la fuera a inspeccionar. "Paso por tu casa, así hacemos la inspección y la vemos juntos. Es importante que veamos las mediciones", comentaba.

En una de las escuchas, Moreno discute con otro hombre que le debía un dinero. El otro le decía que no lo había llamado ni contestado los mensajes porque no tenía la plata, que andaba mal y Moreno le decía "¿por qué no me contestás los mensajes y me decís 'acá tengo un gato, un perro, una moto, un auto'?". Para la fiscalía, el acusado usaba esos términos para no tener que hablar de forma directa de la droga. De hecho, en un momento de las conversaciones, uno de los que estaba al teléfono le decía, entre risas, "hablamos de tantas cosas vos y yo".

Una vez reproducidas todas las escuchas, desde el Servicio Penitenciario, a través de videoconferencia, "El Niño de Cobre" se defendió. Empezó diciéndole al Tribunal que, por lo visto, él no podía hablar sobre nada porque los investigadores lo relacionaban automáticamente con los estupefacientes.

Dijo, entre otras cosas, que el mecánico al que siempre le hablaba de los "sanguchitos" era uno que trabajaba hasta tarde y que siempre por agradecimiento le llevaba eso para comer.

"Prácticamente yo no podía hablar con nadie porque todo me vinculaban con la droga... Los policías de Narcotráfico tienen tan incorporado en su léxico el tema que se piensan que todo habla de eso", subrayó.