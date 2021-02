Avanza la obra cloacal de avenida España y el lunes iniciarían otro tramo

La obra cloacal de la avenida España avanza en los tiempos esperados y el lunes finalizarían el tramo que va desde la avenida España hasta la calle Constitución. Si las condiciones se mantienen favorables, en junio finalizarían la obra en la capital puntana.

A finales de enero, autoridades provinciales y municipales dieron comienzo a los trabajos de recambio de cañerías cloacales de asbesto cemento de la avenida, que tienen más de 50 años, por otras de material de PVC.

Las tareas comenzaron en un tramo de la calle Chile y posteriormente se trasladaron a la avenida España. La planificación se realizó pensando en el tránsito, por lo que trabajan en tramos de una cuadra para evitar cortes molestos.

"Hemos comenzado en el primer tramo de la avenida España, que va de la calle Lafinur hasta Constitución. Son alrededor de 150 metros lineales de colector principal más las redes de conexión", explicó el jefe del Programa de Infraestructura Hídrica del gobierno provincial, Fernando Yanzón.

A partir de este cambio de cañerías, en total se realizarán 200 conexiones domiciliarias y beneficiará a unos 16.000 vecinos de la ciudad.

"En la actualidad llevamos hecho el 100% de la rotura de la excavación y hemos colocado el 60% de las cañerías en el tramo de la avenida Lafinur a la calle Constitución. Todavía no hicimos ninguna conexión, para eso tenemos que dejar conectada la red colectora para poder empezar a habilitar el ramal subsidiario a las familias. En la calle Chile pasa lo mismo, pero no vamos a poder hacer las conexiones hasta que no terminemos la obra sobre la calle España hasta la calle Chile. Solamente se pusieron las cañerías y faltan las conexiones", precisó el funcionario del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.

Según indicó Yanzón, las tareas se realizan con normalidad pero el inconveniente que existe son las lluvias, que impiden el trabajo de los 15 obreros y atrasan los tiempos estipulados.

"Vamos a ir habilitando y conectando a la gente, lo que quiere decir que si todo sale bien y el clima nos acompaña, el lunes debería quedar terminado este tramo de Lafinur y Constitución, y ya quedaría conectada a la nueva red la gente que vive en ese tramo", mencionó.

Una vez terminada esta etapa, comenzarán las tareas entre las calles Constitución y Caseros, y según calculó el funcionario provincial, si todo sale bien, a principios de marzo pasarían al siguiente tramo, que va desde la calle Caseros a Mitre, sobre avenida España.

"Aproximadamente son dos semanas por tramo; si nos acompaña el clima y todo sale bien podemos acortar los tiempos. Esta semana las condiciones climáticas fueron buenas y estamos trabajando sábados, domingos y feriados. La obra no para, entonces hemos podido avanzar. La obra total es de 1.800 metros, va desde Lafinur hasta Juan Domingo Perón. Si todo sigue en condiciones óptimas, la obra terminaría a finales de junio", confirmó Yanzón.

El cambio de cañerías implica una inversión de más de 26 millones de pesos y se realiza bajo el Plan del gobierno nacional "Argentina Hace I". "Está financiado por Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). La ejecución y el proyecto están a cargo del gobierno provincial y de la Municipalidad de San Luis", mencionó.

Además, el Programa de Infraestructura Hídrica de la provincia continúa proyectando más obras en todo el territorio puntano.

"Seguimos planificando desde el programa para distintas localidades, no solamente para la capital. En los próximos meses vamos a estar ejecutando obras en dos departamentos del interior, obras cloacales, puesta en valor de plantas de tratamiento de efluentes cloacales, de plantas potabilizadoras, redes de distribución, acueductos, entre otras", explicó.