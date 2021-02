Otro aumento: desde este miércoles el kilo de pan pasará a costar de $100 a $160

Desde este miércoles el kilo de pan aumenta entre un 20 y un 25%. El precio mínimo es de 100 pesos, mientras que el máximo es de 160 pesos. La nueva tarifa fue decidida por la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes, que asegura que el valor de la materia prima sube permanentemente. Hace poco más de una semana el incremento había sido de un 15%.

"Las molineras nos dicen que viene en alza, no nos dan una explicación de por qué pagamos un 30% o un 40% más en la bolsa de harina. La triple cero costaba 1.600 pesos y ahora subió a 2.100, en cuestión de días", explicó Maximiliano Viale, presidente de la entidad. Y aclaró que el 25 de enero, cuando dispusieron cobrar un 15% más, ya pensaban en el aumento que comienza a regir a partir de hoy en todas las panaderías de la ciudad.

Asimismo, comentó que todos los derivados también son más costosos: la levadura, los aditivos, la margarina, el azúcar, entre otros ingredientes fundamentales para la producción de panificados.

"La verdad no entendemos a qué se debe la adecuación. La atribuyen al nuevo precio de las naftas, pero el combustible subió el 1,5% y a nosotros nos cobran hasta el 40% más, no tiene lógica y ya no sabemos cómo subsistir", sostuvo.

El precio de la comercialización del pan depende de la empresa con la que trabaje cada una. "Algunas vienen de más lejos, pero no pueden venderlo a más de 160 pesos, ese es el tope que acordamos. Siempre tratamos de basarnos en los productos base, es decir los que son más económicos pero de buena calidad porque si hablamos de otros materiales, como la harina cuatro ceros, los precios son mucho más elevados", reveló Viale.

Los comerciantes del rubro ya habían anunciado que se les estaba haciendo difícil mantenerse con el precio al que lo vendían hasta ayer, que arrancaba en los 80 pesos, aproximadamente. "Desde la comisión hacemos el mayor de los esfuerzos y tratamos de no aumentar porque conocemos las necesidades de nuestros clientes, pero entre el valor de los insumos, más el costo que nos ocasiona tener el comercio en funcionamiento, los sueldos de los empleados y demás, nos es imposible mantenernos", afirmó el referente.

Además confesó que entre todos los panaderos suelen comprar un camión con los materiales y se los distribuyen para abaratar costos. "O teníamos la opción de financiarlo, pero ahora no, llega el camión, descargan y hay que pagar el total, pedimos que nos hagan descuentos y tampoco nos dan esa posibilidad, entonces para poder seguir trabajando tenemos que modificar el precio, sino tenemos que bajar las persianas y dejar a nuestra gente sin trabajo", dijo preocupado el presidente de la cámara.

Si las condiciones que plantean se mantienen, los empresarios no descartan que en las próximas semanas haya otro incremento