Asesinaron en un ataque armado al embajador de Italia en el Congo

El embajador de Italia en Kinshasa, Luca Attanasio, murió este lunes por disparos de bala en un ataque armado contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en una visita cerca de Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC).

El deceso del representante italiano, de 43 años, fue informado extraoficialmente por fuentes diplomáticas y confirmado por el Gobierno de Italia a la agencia AFP.

Attanasio, que estaba en ese cago desde 2018, "murió como consecuencia de sus heridas", declaró una fuente diplomática de alto rango en Kinshasa.

Otras dos personas, una de ellas un soldado italiano, murieron en el ataque, dijo de su lado el mayor Guillaume Djike, portavoz del Ejército en la región de Kivu del Norte, sin precisar la identidad de las víctimas.

Las otras dos víctimas serían el chofer y el guardaespaldas del embajador, según varias fuentes.

Gravemente "herido de bala en el abdomen", el embajador fue evacuado a un hospital de Goma "en un estado crítico", precisó la fuente diplomática.

Por una cuestión protocolar, la Cancillería italiana, la Farmesina, no anuncia los nombres del personal fallecido en cumplimiento de su deber antes de informar a sus familiares.

"Me enteré con gran consternación e inmenso dolor de la muerte hoy de nuestro Embajador en la República Democrática del Congo y de un soldado de los Carabinieri. Dos servidores del Estado que nos fueron arrebatados violentamente en cumplimiento de su deber. Las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido", dijo el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio, en Twitter.

"Hoy el Estado lamenta la pérdida de dos de sus hijos ejemplares y se reúne en torno a sus familias y sus amigos y colegas en la Farnesina y en los Carabinieri", agregó.

El canciller Italiano estaba este lunes en Bruselas, participando de un encuentro para analizar la situación del opositor ruso Alexéi Navalny, y emprendió de inmediato su retorno a Roma para ponerse al frente de esta situación.

"Las fuerzas armadas congoleñas rastrillan (la zona) para saber quiénes son los atacantes", indicó el Ejército del país africano.

El ataque contra el convoy del PMA tuvo lugar al norte de Goma, ciudad más importante de la provincia de Kivu del Norte, escenario de violencia por parte de grupos armados desde hace más de 25 años.

Esta región alberga el parque nacional de Virginia, joya turística amenazada, que es también objeto de conflictos entre los grupos armados que se disputan el control de sus riquezas naturales.

