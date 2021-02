Más de 60 personas denunciaron ser estafadas por una financiera

Más de sesenta mercedinos depositaron dinero en una empresa financiera en diferentes fechas, pero cuando quisieron retirar el efectivo la firma se negó. Los problemas iniciaron en marzo de 2019; es por eso que son representados por un abogado del foro local para lograr una solución. El monto total es millonario y este viernes darían una respuesta concreta.

"Estamos en diálogo fluido con el departamento jurídico de la empresa MR Administradora de Inversiones SA, en Capital Federal, con el doctor Santiago Carrera. Con él estamos tratando de negociar para recuperar la suma de dinero, evitando algún tipo de acción judicial. Ayer tuvimos un nuevo contacto, pero me pidió un cuarto intermedio de 48 horas, porque él no tuvo respuestas por parte de los socios de la empresa", explicó Lucio Pereira, el profesional en leyes que representa a los damnificados. Luego agregó que ya los intimaron formalmente, pero no han tenido ninguna contestación. "Ni negaron ni aceptaron el crédito, nada. Un silencio total", sostuvo.

El abogado envió un listado vía mail con una planilla en Excel con los datos de sus clientes y el monto que le corresponde a cada uno.

"Son sesenta y cuatro personas a las que represento y se vienen incorporando más, pero iniciamos el diálogo con este número e iremos ampliando a medida que ingresen los perjudicados", afirmó Pereira. Asimismo, dijo que la suma total es millonaria. "Estamos hablando de 18 millones de pesos y 360 mil dólares, serían alrededor de 70 u 80 millones de pesos", puntualizó.

La toma de los créditos tiene distintas fechas: algunas personas los hicieron en 2015, otros hasta en 2020. "Pero hay un denominador común y es que la empresa entró en una suspensión de pagos en marzo de 2019. O sea que recibían el dinero, pero si el cliente deseaba retirarlo no se lo permitían", contó el abogado.

La firma pertenece a la casa de venta de electrodomésticos más antigua de la ciudad. "Algunos han intentado sacar algo de mercadería como para recuperar parte del dinero, pero tampoco fue factible. Yo particularmente quiero que me den el efectivo que puse, no una heladera", expresó Beatriz Ocampo, una damnificada.

La mujer relató que ella depositó sus ahorros el 17 de febrero de 2020; al mes siguiente necesitó del efectivo e intentó retirarlo, pero la empresa no le dio la posibilidad. "No me dieron explicaciones, directamente me dijeron que no podían por la bolsa de comercio. Incluso pedí que me entregaran por escrito una constancia de mi situación y también me la negaron", reveló. Además, aseguró que al hacer público su problema conoció a los otros perjudicados.