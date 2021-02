Arrancó la vacunación contra la COVID-19 en distintos hospitales

Sin dolor. Los adultos no tuvieron ningún síntoma después de vacunarse.

Ayer a la mañana en el Hospital del Oeste se percibía una mezcla de alegría y esperanza entre los 250 adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna Covishield, desarrollada por los laboratorios Oxford y AstraZeneca, proveniente de la India.

El operativo arrancó a las ocho de la mañana. Algunos pacientes hacían fila desde las siete, lo que refleja su interés por ser inoculados. “Estoy muy contenta. No me dolió nada, tuve que esperar un rato en observación, pero todo bien. Es maravillosa la posibilidad de poder vacunarse porque es un alivio a tanta angustia”, manifestó Berta Rodríguez, quien estaba citada a las once. El martes, a través de un mensaje, había recibido la citación para ayer.

La coordinadora de Enfermería de Atención Primaria de la Salud (APS) del Departamento Pueyrredón, Elizabeth Martínez, explicó que el operativo de vacunación se desarrolla entre ayer y hoy en los Hospitales del Oeste, Sur, Norte, Juana Koslay y La Punta.

El operativo era únicamente para los adultos que ya habían recibido la confirmación del turno y la convocatoria a un horario determinado. No debían ir antes.

La jornada de ayer fue muy eficiente, en el transcurso de la mañana ya estaba vacunado el 40% de los designados. Para hoy, esperan a otros doscientos inscriptos: “Para mañana (por hoy) tenemos citadas a entre 170 y 200 personas; entre ayer y hoy se inscribieron 400. Todo lo coordina la Enfermería de Atención Primaria de la Salud (APS), ellos traen las dosis y en caso que sobren las llevan para el otro día”, dijo el director del Hospital del Oste “Dr. Atilio Luchini”, Lucas Zarandón.

Cada paciente que había sido vacunado pasaba a la sala de observación, donde esperaba quince minutos por si presentaba alguna complicación.

“Está previsto que entre las dos jornadas se vacunen a alrededor de 1.800 adultos mayores. Se los evalúa para determinar si reúnen las condiciones para ser vacunados”, contó el supervisor de Enfermería de APS del Departamento Pueyrredón, Martín Oviedo.

Dos muertes en la provincia

Dos personas murieron ayer por COVID-19 en la provincia. Una era vecina de la capital y la otra, de Villa Mercedes. Con ellas la cantidad de víctimas fatales por la pandemia ascendió a 361.

Además, detectaron 139 contagios de coronavirus: 88 en San Luis, 34 en Villa Mercedes, 7 en Villa de Merlo, 4 en Tilisarao, 2 en Justo Daract, 2 en La Punta, 1 en Juana Koslay y 1 en Santa Rosa del Conlara.

San Luis acumula 23.537 casos, de los cuales 1.981 están activos y ya recibieron el alta 21.195 personas.