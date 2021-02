Pandemia: Vizzotti elogió el trabajo de la Provincia y habló del futuro de la vacunación

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti, visitó San Luis y en conferencia de prensa elogió el trabajo de la Provincia frente a la pandemia. La funcionaria destacó la vinculación de Salud y Ciencia y Tecnología, y aseguró que Nación mira y replica la experiencia de San Luis. Además, habló del futuro de la vacunación en el país.

“Siempre durante la pandemia nos hemos articulado muy bien con la provincia de San Luis. La verdad es que la gestión de la pandemia que llevan adelante ha sido muy buena, sobre todo en articulación con los municipios”, comentó Vizzotti.

La funcionaria destacó el esfuerzo que realiza el sistema sanitario en el rastreo de casos y la vigilancia epidemiológica para interrumpir la cadena de transmisión.

“Los testeos que se realizan en la provincia son muy importantes y la situación epidemiológica, me cuesta decir buena porque el virus es muy dinámico, pero es una situación en la cual se está trabajando fuerte y el número de casos se encuentra en un parámetro estable, no muy alto y con un sistema de salud que no está en tensión”, resaltó la funcionaria.

Vizzotti elogió el trabajo de tecnología e innovación que está haciendo San Luis junto al equipo de Salud y aseguró que el equipo de Nación que visitó a la provincia replicó muchas de esas ideas para hacerle frente a la pandemia.

“Es un valor bien grande que tiene la provincia y que no quería dejar de mencionar”, expresó.

En relación a la vacunación, indicó que el 93% de las dosis recibidas en todo el país ya se ha notificado aplicado. “San Luis está dentro de los avances de metas más importantes, con la aplicación y notificación de las personas vacunadas”, dijo.

Sobre la eficacia de las vacunas, Vizzotti admitió que aún falta conocer la el impacto final en la disminución de la mortalidad, internación y transmisión de la infección.

“El principal objetivo ahora en Argentina es eliminar la mortalidad”, resaltó, y destacó que la publicación del Lancet (revista médica británica) reafirma lo que Argentina había recolectado en las visitas a Rusia y que la Anmat presentó para la aprobación de emergencia de la vacuna Sputnik V.

“Ya son más de 15 los países que autorizaron la fórmula de Sputnik V. La publicación de esa información en una revista revisada por pares complementa la divulgación de la información y aumenta la confianza de la población a la hora de decidir vacunarse”, explicó.

También destacó que en varias provincias ha aumentado la inscripción para recibir la vacuna y que San Luis es una de ellas.