Rosales y Alianza se ilusionan con avanzar a la siguiente fase

Con una fecha por delante para el cierre de la Fase de Grupos, la ilusión de Alianza Futbolística de acceder a la próxima instancia en el Regional Federal Amateur está más latente que nunca. Y no es para menos. El "Tigre" es puntero en su zona, viene mostrando un gran juego colectivo y depende de sí mismo para seguir en carrera. Enzo Rosales, una de las piezas más importantes que tiene a disposición el entrenador David Núñez, entiende que están muy cerca de cumplir un nuevo objetivo y en la previa del enfrentamiento (domingo a las 17:10) ante Defensores de Potrero de los Funes señaló que el grupo está tranquilo, unido y con ganas de pelear más que nunca para mantener intacto el sueño del ascenso.

"El equipo está sumamente motivado después del triunfo del lunes (goleó 4-1 a Villa de la Quebrada). Obviamente vamos a ir a San Luis en búsqueda de los tres puntos; por ahí muchos piensan que vamos a ir a defendernos y a especular con el empate. Pero dijimos que vamos a ir a ganar, a seguir demostrando el buen juego y lo que nos caracteriza: un fútbol aguerrido", comentó Enzo, quien espera un "partido duro porque van a salir a todo o nada; necesitan ganar y tenemos que estar atentos, tomar precauciones".

El "Pollito", apodo con el que se conoce en la cancha, es el máximo artillero de Alianza en esta primera fase. Los cuatro goles en la cuenta personal, el carisma y la habilidad lo hacen un mediocampista peligroso, difícil de descifrar a la hora de defenderlo. "El 'Topo' (Núñez) me pide que encare, que trate de construir juego con los mediocampistas y los delanteros. A mí me gusta volver, recuperar y atacar. No me planto en atacar y no defender. Mi rol también es defensivo y me siento cómodo con la confianza que me dan mis compañeros", expresó.

"Alianza tiene un grupo que lleva varios años juntos. El ochenta por ciento del equipo son muchachos del club. Hemos jugado ocho torneos federales, así que tan mal no hicimos las cosas. Ahora hay chicos que se sumaron y la verdad es que se armó un plantel muy competitivo", agregó Rosales.

Con 10 puntos, el "Tigre" es líder en la Zona 1 de la Región Cuyo. Y el próximo domingo, cuando se despida la Fase Inicial con la sexta fecha, un triunfo e incluso un empate lo dejará en esa lista selecta de candidatos al ascenso. Enzo, con experiencia en el ex Federal B con Jorge Newbery, contó como viene siendo la ruta en el torneo luego de un 2020 sin actividad, marcado por la pandemia de coronavirus: "Cuando arrancamos, la meta era comenzar bien físicamente, que no haya lesionados. Después nos propusimos ganar el primer partido, que nos dio un envión anímico importante; y por último, dijimos que íbamos a intentar clasificar y estamos cerca de conseguirlo".

Consultado sobre las cualidades que definen a Alianza, el mediocampista resaltó: "Siempre se caracterizó por el juego, por ser aguerrido, por el compañerismo... la verdad es que tiene todo para clasificar y representar no solo a Villa Mercedes, sino también a todo San Luis. Para mí el sueño de ascender con el club siempre está vigente y vamos hacer lo posible para lograrlo".

El próximo domingo el "Tigre" volverá a tener una parada brava. Depende de sí mismo; de poder plasmar el rendimiento que ha venido mostrando, con Enzo Rosales entre las figuras y como uno de los pilares que quiere llevar al "Tricolor" a lo más alto.