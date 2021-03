Misterio: Boca y River, aún sin equipos confirmados para el Superclásico

Aunque el partido es el domingo a las 18, en “La Bombonera”, Boca Juniors y River Plate ya juegan el Superclásico táctico. Por ahora, con misterio.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, escondió este viernes al mediodía la formación inicial para enfrentar como visitante frente a Boca.

"No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo pero no estoy en condiciones de darlo. Yo no tengo dudas. Aún no se lo confirmé a los futbolistas", dijo en conferencia de prensa "El Muñeco".

En las últimas dos prácticas en el River Camp de Ezeiza, Gallardo alineó a Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Borré. Foto: NA.

"En el Superclásico juega mucho lo emocional, más allá de la calidad de los futbolistas que tienen los dos equipos", aseguró.

El técnico no quiso entrar en el ámbito de la especulación sobre cómo están físicamente Carlos Tevez y el colombiano Edwin Cardona, quienes el jueves se retiraron con molestias que encendieron las alarmas en el "Xeneize".

Las dudas de Russo

Luego de entrenar diferenciados de sus compañeros este viernes, Carlos Tevez y Edwin Cardona serán exigidos mañana (sábado) por el cuerpo médico de Boca, para saber si están a disposición del entrenador Miguel Ángel Russo para el Superclásico ante River.

Un día después de no poder terminar la práctica, ambos futbolistas mantienen en vilo no solo al cuerpo técnico, sino también a los hinchas, que los consideran fundamentales para poder hacerle frente al "Millonario".

En lo médico, "El Apache" sufrió un esguince de tobillo, producto de un golpe con el juvenil Alan Varela, y debió abandonar el campo de juego del predio de Ezeiza. Todavía sentía dolor en la zona este viernes, por lo que se prefirió resguardarlo y exigirlo este sábado junto a Cardona, quien sintió una molestia en uno de sus cuádriceps.

Tevez. Foto: NA.

Las opciones de Russo para reemplazar a Tevez y Cardona podrían incluir un cambio de esquema, para dejar atrás el 4-3-3 que venía utilizando y que le dio muchos réditos en el 7-1 frente a Vélez.

En caso de que no juegue el volante, en su lugar podría ingresar Alan Varela y Gonzalo Maroni pasaría a tomar el rol de conductor, en vez de ir por la banda.

En cambio, por Tevez hay tres posibilidades: Franco Soldano, Ramón Ábila o Luis Vázquez, el delantero goleador de la Reserva dirigida por Sebastián Battaglia.

La otra decisión de Russo pasará por si incluye a Carlos Izquierdoz, recuperado de una lesión intercostal, o mantiene a Lisandro López.

Si todo va bien, el probable equipo sería con Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz o Lisandro López y Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez.

El que esperará por su posibilidad en el banco será Marcos Rojo, quien a principios de semana apareció como probable titular ante lo de Izquierdoz, pero finalmente irá al banco de suplentes.

Télam-NA