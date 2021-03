Dos testigos complicaron al acusado por intento de femicidio

Al revelar el contenido de una pericia y un diálogo mantenido inmediatamente posterior al ataque, dos testigos complicaron ayer la situación de José Eduardo Jiménez, el expolicía que es juzgado por intento de femicidio después de que fuera detenido y procesado por darle una paliza y arrojar a un canal con agua a Susana del Valle Quiroga, en un hecho ocurrido el 1° de enero de 2018, en las afueras de Quines.

La continuidad del juicio oral, que lleva adelante la Cámara Penal N° 1 de San Luis, presidida por Silvia Aizpeolea y que tiene como vocales a José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata, interrogó ayer a otra tanda de testigos, entre los que se destacaron las declaraciones de Luis y Gustavo Quiroga, hermanos de la víctima, y de la licenciada Blanca Quiroga, perito psicóloga, quien reveló el informe que labró sobre la personalidad del acusado.

Mediante videollamada, Luis Héctor Quiroga contó lo ocurrido en la mañana del primer día de 2018. Eran las 7:10 aproximadamente cuando recibió un llamado de quien, hasta la noche anterior, era su cuñado: José Eduardo Jiménez.

"Yo estaba durmiendo, sonó el teléfono, atendí y era José. Me dijo '¡Luis venite, me mandé una c.....!. ¡Venite urgente, Susana me quiso pegar, venite ya!'. Me levanté y salí rápido en mi camioneta a buscarlo. No sabía qué había pasado. Fui hasta la hostería donde vivía y no lo encontré. Estaba todo cerrado. Salí por avenida Córdoba y lo veo que venía caminando. Le pregunté qué había pasado y me respondió 'Susana estaba ebria, me quiso pegar, se fue caminando, se fue por allá'. Así me dijo, estaba nervioso, como agitado", contó el hermano de la víctima.

"Fue allí cuando marqué el número de Susana, pero no me respondió y luego me quedé sin batería. Se me apagó el teléfono. Entonces decidí irme hasta la casa de mi padre. Allí me dijeron que habían encontrado a mi hermana en un canal lleno de agua y que la habían llevado al hospital. Casi la mata", evocó Quiroga.

"Fue entonces cuando entendí lo que me había dicho José cuando me llamó y me dijo que se había mandando una c....., realmente me asusté, pensé lo peor. Tardé cinco minutos en llegar desde mi casa hasta la avenida Córdoba, donde lo encontré. Venía como volviendo del canal, estaba como alterado, nervioso, tartamudeaba", agregó Luis.

En otro tramo del debate oral, la perito psicóloga Blanca Quiroga reveló parte del informe que realizó sobre la personalidad del expolicía acusado de intento de femicidio. "Según el análisis realizado, se desprende que el imputado tiene escasa tolerancia a la frustración, vinculada con su impulsividad. Responsabiliza a otros o a su entorno de sus problemas y posee aspectos centrados en sí mismo, narcisistas", remarcó la terapeuta, ante las primeras consultas de los jueces.

"Aparecen indicadores de agresión e impulsividad, dados por su personalidad narcisista. No puede controlar los 'No'. No acepta las disidencias ni opiniones contrarias a la suya", agregó Quiroga.

Más tarde declaró Gustavo, otro de los hermanos de la víctima. Lo hizo por videollamada, ya que reside en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. "No estaba muy al tanto de cómo era su relación porque vivo lejos, voy poco a Quines. Pero, como cualquier persona, a ella no le gustaba que opinaran sobre sus cosas. Ella era una mujer enamorada, pero quedó en claro que mientras estuvo con él en pareja se alejó de sus amistades y también se había apartado de la familia. Después de lo que pasó nos enteramos de otras cosas tremendas", afirmó.

El acusado siguió atentamente todo lo ocurrido durante la jornada desde la Penitenciaría provincial, a través de internet. Sus defensores, Oscar Amado Vílchez y Diego Domínguez, adelantaron a El Diario que su cliente declarará ante el Tribunal. Su idea es que lo haga de manera presencial. También solicitaron las testimoniales de otros testigos. El debate oral quedó ahora suspendido y próximamente la Cámara Penal N° 1 fijará la fecha de su continuidad.